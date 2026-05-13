Ако сутра видите да неко лупа у шерпу, придружите му се: Ово су најважнији обичаји за велики празник

13.05.2026 21:36

Иако се празник Светог пророка Јеремије обиљежава нешто скромније него некада, у српском народу овај дан вјековима је имао посебно мјесто. За 14. мај везивала су се бројна народна вјеровања, обичаји и ритуали који су се преносили с кољена на кољено, а највише су били повезани са заштитом дома и укућана од змија и других несрећа.

Наши преци вјеровали су да управо Свети пророк Јеремија чува људе од отровница, па су се на овај дан поштовала строга правила како би година протекла без опасности и невоља.

Обичаји и вјеровања која су се некада строго поштовала

У многим крајевима Србије постојао је обичај да неко из куће устане рано ујутру и узме шерпу, тигањ или неки метални предмет, па да лупајући обилази двориште и гласно изговара посебне ријечи којима се "терају" змије далеко од дома.

Вјеровало се да бука и изговорене реченице имају моћ да заштите кућу током читавог љета, а народ је сматрао да се змије неће приближавати докле год се чује лупање.

Поред тога, постојала су и бројна упозорења шта никако не би требало радити на Јеремијин дан. Сматрало се да не ваља отварати бритву, користити иглу и конац, па чак ни чешљати косу, јер би то могло да привуче змије или донесе несрећу укућанима.

Стари људи посебно су обраћали пажњу да за њима не остане одвезана пертла, канап или конац који се вуче по земљи, јер се вјеровало да би се на тај начин "привлачиле" змије током цијеле године.

Ко је био Свети пророк Јеремија

Свети пророк Јеремија сматра се једним од најзначајнијих пророка Старог завета. Према предању, још као веома млад почео је да пророкује и упозорава народ на гријехе и неправду.

Због својих ријечи често је био прогањан, затваран и у немилости тадашњих власти, али није одустајао од својих пророчанстава. Управо због тога остао је упамћен као симбол истрајности, вјере и храбрости.

Народна предања говоре и да је гроб пророка Јеремије посетио и Александар Велики, након чега је његово тијело наводно пренето у Александрију.

Зашто се овај празник и данас памти

Иако су многи стари обичаји временом заборављени, вјеровања везана за Светог пророка Јеремију и данас се препричавају у појединим крајевима Србије. Овај празник остао је симбол времена када су људи много пажње посвећивали народним обичајима, вјерујући да управо они чувају дом, породицу и мир током цијеле године.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

