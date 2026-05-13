Колач за који вам неће бити потребно брашно: Направите мак коцке за само 30 минута

Домаћи колач од мака класик је који осваја својом једноставношћу и богатим укусом. Сочан бисквит с маком, грожђицама и чоколадном глазуром идеалан је за све прилике.
Чак и без посебног брашна или сложених састојака, колач је једноставан за припрему, а резултат је права посластица.
Састојци за бисквит:
6 јаја
200 г шећера
150 г маслаца
2 ванилин шећера
100 г грожђица
250 г мака
пола прашка за пециво
мало соли
Додатно:
4 кашике пекмеза од шљива
100 г чоколаде за кухање
3 кашике уља
Припрема:
Одвојите жумањке од бјелањака. У бјелањке додајте мало соли и миксајте док не добијете чврсти снијег. Помијешајте жумањке са шећером и маслацем. У жумањке додајте 200 г шећера и миксајте док не постану пјенасти. Затим додајте 150 г маслаца и наставите миксати док смјеса не постане кремаста.
У смјесу додајте ванилин шећере, грожђице, а затим постепено 250 г мака и пола прашка за пециво. Добро промијешајте. Умијешајте снијег од бјелањака. Њежно умијешајте снијег од бјелањака у претходну смјесу како бисте добили лагану и прозрачну текстуру.
Смјесу распоредите у припремљени плех и пеците у претходно загријаној пећници 30 минута на 180 °Ц. Топао бисквит премажите с 4 кашике пекмеза од шљива или по жељи неког другог пекмеза.
На пари отопите 100 г чоколаде за кухање с 3 кашике уља, а затим прелијте чоколадом колач. Оставите колач да се добро охлади, нарежите на коцке и послужите. Пријатно!
