Logo
Large banner

Колач за који вам неће бити потребно брашно: Направите мак коцке за само 30 минута

Аутор:

АТВ
13.05.2026 21:11

Коментари:

0
Мак коцке чоколадни олач мак десерт рецепт
Фото: YouTube/printscreen

Домаћи колач од мака класик је који осваја својом једноставношћу и богатим укусом. Сочан бисквит с маком, грожђицама и чоколадном глазуром идеалан је за све прилике.

Чак и без посебног брашна или сложених састојака, колач је једноставан за припрему, а резултат је права посластица.

Састојци за бисквит:

6 јаја

200 г шећера

150 г маслаца

2 ванилин шећера

100 г грожђица

250 г мака

пола прашка за пециво

мало соли

Додатно:

4 кашике пекмеза од шљива

100 г чоколаде за кухање

3 кашике уља

Припрема:

Одвојите жумањке од бјелањака. У бјелањке додајте мало соли и миксајте док не добијете чврсти снијег. Помијешајте жумањке са шећером и маслацем. У жумањке додајте 200 г шећера и миксајте док не постану пјенасти. Затим додајте 150 г маслаца и наставите миксати док смјеса не постане кремаста.

У смјесу додајте ванилин шећере, грожђице, а затим постепено 250 г мака и пола прашка за пециво. Добро промијешајте. Умијешајте снијег од бјелањака. Њежно умијешајте снијег од бјелањака у претходну смјесу како бисте добили лагану и прозрачну текстуру.

Смјесу распоредите у припремљени плех и пеците у претходно загријаној пећници 30 минута на 180 °Ц. Топао бисквит премажите с 4 кашике пекмеза од шљива или по жељи неког другог пекмеза.

На пари отопите 100 г чоколаде за кухање с 3 кашике уља, а затим прелијте чоколадом колач. Оставите колач да се добро охлади, нарежите на коцке и послужите. Пријатно!

(Кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

колач

десерт

Рецепт

Мак коцке

Чоколада

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сандук сахрана цвијеће обичаји

Друштво

Црква упозорава да један обичај вријеђа успомену на покојника: Нема везе са православљем

4 ч

0
Мркоњићи литургија

Друштво

У манастиру Мркоњићи први пут литургијски спомен Светој Ани

5 ч

0
Матуранти у Дервенти у тракторима

Друштво

Д‌јеца фармера на челу колоне матураната: "Остајем у пољопривреди!"

7 ч

0
Доња Градина поломљена стабла

Друштво

Доња Градина: Због поломљених стабала ограничен приступ посјетиоцима

8 ч

0

  • Најновије

23

02

Шта је лијек фентанил?

23

01

Познат узрок смрти Милана Радуловића Лаће

22

55

Запослени у Мети протестују због софтвера за праћење покрета мишем

22

53

Друштвене мреже брује о Дончићу: Појавиле се тврдње о преварама и позиву полицији из породилишта

22

46

Венс: САД воде "веома агресивне" преговоре са Ираном

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner