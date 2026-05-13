У манастиру Мркоњићи први пут литургијски спомен Светој Ани

Аутор:Теодора Бјелогрлић
Са радошћу су вјерници прославили данас Свету и Блажену Ану, мајку Светог Василија Острошког и Тврдошког, у Мркоњићима, мјесту гдје вјечно почивају њене мошти. Мјесту гдје је родила чудотворца, чијим чудима свједочи и Невесињка Јелена.
"Поносна сам јер ја одржавала 20 година гроб Свете Ане, мајке Светог Василија. Дошло је до тога да сам сањала Светог Василија, који је рекао да донесем осам бијелих љиљана, ушла сам у манастир Острог кроз затворена врата код светитеља и митрополит Амфилохије благословио је да уређујем манастире и цркве у цијелој Црног Гори, Бих, Хрватској и да одржавам гроб мајке Светог Василија", рекла је Јелена Риђешић
Многе емоције данас су се осјетиле међу вјерницима, који су у Мркоњиће стигли из цијеле Херцеговине.
"Можете да видите колика је радост, и дјеца и одрасли, једна божанствена литургија и осјећај",
"Не могу описати колико сам поносан", кажу грађани.
Први литургијски спомен и годишњица од уношења Свете и Блажене Ане, мајке Светог Василија, у Диптихе светих Српске православне цркве, служило је митрополит црногорско-приморски Јоаникије уз саслужење више епископа Српске православне цркве. Литургија је служена у Духовном центру, који је изграђен заједничким средствима Владе Србије и Српске и града Требиња.
"Ако изградите објекат а он буде у пуној функцији као што смо данас видјели онда смо на правом путу", рекао је Мирко Ћурић, градоначелник Требиња.
"Остављамо ово генерацијама које долазе. Онима који овдје долазе са намјером,јер само на тај начин можете дођи да посјетите ово свето мјесто. Два наша велика свеца и да на тај начин се уврсте у многе оне који су дио наше православне вјере", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
"Гледаћемо да Србија помогне завршетак радова овог духовног и важног центра на којем се ми налазимо", рекла је Маја Гојковић, предсједник покрајинске Владе Војводине.
На овом светом мјесту, прије три године пронађене су мошти Свете Ане. Од тада се чувају у храму Светог Василија, изграђеног на темељима његове родне куће у Мркоњићима.
