Огласило се Министарство: Исплаћено више од 10 милиона КМ за 1.527 корисника

Аутор:АТВ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске данас је посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило 10.334.518 КМ за 1.527 корисника.
Из Министарства је саопштено да је за заштиту здравља животиња исплаћено 820.593 КМ, премије за жалбе у 53.935 КМ, за подршка за инвестиције у технолошку опрему за прехрамбену индустрију 56.785 КМ.
За подршку за набавку пољопривредне механизације /трактори/ исплаћено је 933.924 КМ, подршку за набавку пољопривредне механизације /прикључци/ 1.410.433 КМ, подршку за набавку основног стада 327.607 КМ, подршку за унапређење, заштиту и развој ловства 658.665 КМ, премије по грлу, музна грла 833.920 КМ.
Премија за родитељска јата тешке и лаке линије, те премија за 18-седмичне кокошке исплаћена је у износу од 493.468 КМ, премија за пластенике и вишегодишње засаде у износу од 140.363 КМ, подршка инвестицијама у наводњавање у износу од 634.677 КМ, подршка за унапређење, заштиту и развој рибљег фонда и рад рибочуварске службе у износу од 252.217 КМ, те подршка за набавку опреме у сточарству у износу од 1.101.993 КМ.
Исплаћена је и подршка заштити здравља биљака и узгојно селекцијском раду у износу од 97.687 КМ, подршка инвестицијама у изградњу и опремању рибњака у износу од 481.905 КМ, подршка стандардизацији и брендирању у износу од 93.979 КМ, премија за производњу конзумне рибе - пастрмке и шарана и производњу рибље млађи у износу од 921.427 КМ.
Исплаћена је подршка откупу пољопривредних производа у износу од 599.461 КМ, подршка мониторингу пестицида у износу од 251.159 КМ, те подршка развојним центрима у пољопривреди у износу од 49.300 КМ.
