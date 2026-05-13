Са тржишта БиХ повучене љуљашке: Представљају опасност по дјецу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Са тржишта БиХ повучена су три модела пластичне љуљашке поријеклом из Србије, јер представљају озбиљну опасност по безбједност дјеце, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ. Утврђено је да су сједишта на овим љуљашкама причвршћена за уже чворовима који се могу олабавити, што може узроковати пад и теже повреде корисника.
Ријеч је о сљедећим моделима бренда "Свинг":
"Свинг" (бар код 8606006424615)
Свијет
Паника на још једном крузеру: Један путник преминуо, 1.700 људи затворено на броду
"Свинг два" (бар код 8606006428880)
"Свинг четири" (бар код 8606018205264)
Наведени производи нису усклађени са важећим стандардом BAS EN 71-8, који дефинише безбједносне захтјеве за играчке на отвореном и у затвореном простору.
Регион
Дјевојка која је претукла Филипинца пуштена, па опет ухапшена: Плакала приликом привођења
Агенција преносе препоруку потрошачима који посједују неки од спорних производа да га одмах престану користити. Такође, савјетује се да се производ врати у продавницу гдје је купљен, уз право на повраст новца или замјену за сигуран артикал.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч7
Друштво
6 ч0
Друштво
7 ч0
Најновије
16
43
16
39
16
31
16
29
16
19
Тренутно на програму