Са тржишта БиХ повучене љуљашке: Представљају опасност по дјецу

13.05.2026 13:43

Повучена љуљашка са тржишта БиХ
Фото: Агенција за надзор над тржиштем БиХ

Са тржишта БиХ повучена су три модела пластичне љуљашке поријеклом из Србије, јер представљају озбиљну опасност по безбједност дјеце, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ. Утврђено је да су сједишта на овим љуљашкама причвршћена за уже чворовима који се могу олабавити, што може узроковати пад и теже повреде корисника.

Ријеч је о сљедећим моделима бренда "Свинг":

"Свинг" (бар код 8606006424615)

"Свинг два" (бар код 8606006428880)

"Свинг четири" (бар код 8606018205264)

Наведени производи нису усклађени са важећим стандардом BAS EN 71-8, који дефинише безбједносне захтјеве за играчке на отвореном и у затвореном простору.

Агенција преносе препоруку потрошачима који посједују неки од спорних производа да га одмах престану користити. Такође, савјетује се да се производ врати у продавницу гдје је купљен, уз право на повраст новца или замјену за сигуран артикал.

