Огласио се Кремљ: Настављамо контакте са САД

АТВ
13.05.2026 13:06

Москва, Русија
Русија наставља редовне контакте са САД о проналажењу рјешења за сукоб у Украјини, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Што се тиче контаката, настављамо дијалог са Американцима путем свих расположивих канала, на континуираној основи", рекао је Песков новинарима.

Он је додао да Русија размјењује информације са Украјином преко САД као посредника.

