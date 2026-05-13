Небензја: Непромишљена политика Запада главна пријетња стабилности БиХ

13.05.2026 12:48

Фото: Youtube / United Nations

Главна пријетња стабилности БиХ је непромишљена политика западних земаља усмјерена на уништавање децентрализоване архитектуре успостављене Дејтонским мировним споразумом, оцијенио је амбасадор Русије у УН Василиј Небензја.

Он је на "Телеграму" написао да ситуација у БиХ остаје "под пажљивом лупом" Савјета безбједности УН због дубоко укоријењених међуетничких тензија.

"Умјесто да подрже равноправност три конститутивна народа, спољни актери намјерно поткопавају политичке темеље БиХ, што доводи до опасне кризе управљања и ризикује да поткопа вишегодишње напоре за проналажење мирног рјешења /за ситуацију/ у региону", истакао је Небензја.

Он је додао да су покушаји замјене међународног права западним "правилима" наишли на оштру осуду Русије, преноси Срна.

