Преминуо Албрехт Вајнберг (101), свједок Холокауста и преживјели из Аушвица

Албрехт Вајнберг, који је преживио више нацистичких концентрационих логора, преминуо је у уторак, 12.маја, у Леру у Њемачкој, неколико седмица након свог 101. рођендана и премијере филма о његовом животу "Увијек ми је у глави".
"Од повратка из Њујорка у свој источнофризијски дом прије 14 година, Албрехт је неуморно и са невјероватном енергијом препричавао своја страшна искуства током нацистичке ере и изнова и изнова упозоравао на опасност заборава", рекао је градоначелник Лера, Клаус Петер Хорст, преноси Гардијан.
Вајнберг, рођен у Раудерфену, близу Лера 7. марта 1925. године, преживио је затварање у логорима Аушвиц, Мителбау-Дора и Берген-Белзен, као и три марша смрти на крају Другог свјетског рата.
Годинама је подучавао средњошколце и друге о ужасима које је проживио.
"Спавам са тим, будим се са тим, знојим се, имам ноћне море, то је моја садашњост. Када моја генерација више не буде на овом свијету, када нестанемо из свијета, онда сљедећа генерација може само да то чита из књиге", рекао је прошле године и додао да је забринут шта ће се догодити када више нико не буде ту да свједочи, подсјећа Гардијан.
Израелски амбасадор у Њемачкој Рон Просор рекао је на друштвеној мрежи X да је добро познавао Вајнберга и да му одаје почаст као "мосту између прошлости и садашњости, између бола и наде, између мртвих које никада није могао заборавити и младих људи које је охрабривао да траже истину", преноси Танјуг.
