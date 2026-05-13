Бизарна пљачка у Чешкој: Лопов украо лобању светитељке стару 800 година

Аутор:АТВ
Коментари:0
Непознати лопов је украо лобању стару 800 година, за коју се вјерује да припада Светој Здислави од Лемберка, из изложбене кутије у цркви на сјеверу Чешке и побјегао, саопштено је из полиције.
Нејасна фотографија са безбједносне камере приказује човјека у црном, са лобањом у рукама, како трчи између клупа у Базилици Светог Лаврентија и Свете Здиславе у мјесту Јаблоне в Подјештједи, 110 километара сјеверно од Прага.
"Ово су поражавајуће вијести", рекао је прашки надбискуп Станислав Прибил новинској агенцији ЧТК.
Он је нагласио да лобања имала духовну вриједност за ходочаснике.
"Не могу да вјерујем да неко усред бијела дана краде из цркве реликвију чија је вриједност прије свега историјска, али и духовна", додао је Прибил.
Света Здислава од Лемберка живјела је од 1220. до 1252. године и била позната по великодушности и раду за сиромашне. Канонизовао ју је папа Јован Павле Други 1995. године.
