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Упозорење: У Српској јака киша и вјетар, могућ и град!

Аутор:

АТВ
03.06.2026 08:41

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Упозорење: У Српској јака киша и вјетар, могућ и град!
Фото: ATV

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас се очекују киша и пљускови са грмљавином, који ће се са запада ширити ка југу и истоку.

Очекују се и локалне непогоде уз јаче пљускове, јак ветар, а могућа је и појава града, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

Током пријеподнева на западу јачају киша и пљускови са грмљавином, преноси Срна.

Увече на сјеверу и западу престанак падавина, а на југу ће бити јачих пљускова уз обилније падавине у кратком периоду.

Вјетар слаб до умјерен југозападни, током дана у скретању на умјерен сјеверозападни. У зонама пљускова повремено јак ветар.

Максимална температура ваздуха од 18 на крајњем западу до 28 степени Целзијусових на истоку.

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Српској и ФБиХ било претежно облачно вријеме. У већем дијелу земље забиљежени су локални пљускови.

Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Соколац 10, Иван седло и Рудо 12, Гацко, Хан Пијесак, Чемерно и Фоча 13, Сребреница и Вишеград 14, Дринић и Мркоњић Град 15, Дрвар, Сански Мост, Сарајево, Кнежево и Калиновик 16, Ливно, Тузла, Билећа, Зворник, Србац, Нови Град и Приједор 17, Бањалука и Добој 18, Бијељина 19, Градачац, Мостар и Требиње 20 степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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