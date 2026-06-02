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Сви ''лете'' на одмор у Хрватску, а ово су цијене љетовања у БиХ

Аутор:

АТВ
02.06.2026 22:59

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Сви ''лете'' на одмор у Хрватску, а ово су цијене љетовања у БиХ

Док се многи грађани БиХ спремају да отпутују на љетовање у Хрватску или неку другу дестинацију, заборављају да и овдје има локација које могу да пруже одмор из снова.

Босна и Херцеговина је земља која пружа разноврсне могућности за љетовање, од мора до планина и ријека, те је све популарнија међу туристима који желе квалитетан одмор по приступачним цијенама.

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Најпознатија дестинација за љетовање на мору је Неум, док град Мостар и бројна језера пружају идеалне прилике за излет или викенд одмор.

Неум – бх. обала Јадранског мора

Неум је једина бх. општина на мору, а љетовање овдје може бити знатно повољније у односу на популарна хрватска приморска мјеста. Цијене смјештаја у Неуму варирају у зависности од сезоне и врсте смјештаја.

Приватни смјештај или апартмани у Неуму током љетне сезоне коштају од 50 до 80 КМ по ноћи за основни смјештај, док луксузнији апартмани и хотели могу коштати од 100 до 200 КМ по ноћи.

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Храна у ресторанима и кафићима је такође приступачна, главно јело на плажи може се платити између 10 и 25 КМ, док су пића и локални специјалитети нешто јефтинији него у сусједној Хрватској.

Мостар – град културе и историје

Мостар је идеална дестинација за љубитеље историје, архитектуре и ријеке Неретве. Иако није приморска дестинација, љети је врло посјећен због својих знаменитости и фестивалског живота.

Цијене смјештаја у Мостару су разнолике – од хостела и приватних соба по 30–60 КМ по ноћи до хотела с четири звјездице по 150–200 КМ по ноћи.

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Храна у центру града, укључујући традиционална јела попут ћевапа или јапрака, кошта између 10 и 20 КМ.

Језера – скривени драгуљи Босне и Херцеговине

Босна и Херцеговина обилује природним љепотама, а њена језера су идеална дестинација за одмор у природи и освјежење од љетних врућина. Примјери су Борачко, Јабланичко, Модрац, Билећко, Балкана језеро.

Смјештај поред Борачког језера често је у приватним викендицама, које се могу унајмити за 50–100 КМ по ноћи.

Улаз на уређеним купалиштима и плажама обично је бесплатан, а цијене хране и пића су минималне, од 5 до 15 КМ.

Љетовање у Босни и Херцеговини је приступачно, разноврсно и погодно за различите врсте туриста.

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Било да се ради о сунчању на Неумском мору, културној шетњи Мостаром или одмору уз мирна језера, цијене су често ниже него у сусједним земљама, што БиХ чини идеалном дестинацијом за љетни одмор, пише "Радио Сарајево".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Љетовање

Неум

годишњи одмор

Море

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