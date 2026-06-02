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Двије особе погинуле у паду приватног авиона: Трагедија у Чешкој

Аутор:

АТВ
02.06.2026 22:31

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сједишта авион сједење путовање
Фото: Pexel/ Thomas Zimball

Двије особе погинуле су у паду приватног авиона у близини прашког аеродрома Точна, саопштила је чешка полиција.

Представник аеродром Точна, који је у власништву Музеја ваздухопловства, рекао је за чешке медије да авион који се срушио није био њихов.

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Ријеч је о ултралаком авиону који се срушио у поподневним сатима.

Чешка полиција саопштила је да се околности пада авиона истражују.

(СРНА)

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Тагови :

Чешка

пад авиона

погинули

Аеродром

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