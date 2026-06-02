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Хаос у Дортмунду: Србин пуцао на полицајца, па узео двоје дјеце као таоце?

Аутор:

АТВ
02.06.2026 21:51

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Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Фото: Pixabay

Мушкарац се забарикадирао у стану у округу Хехстен у Дортмунду у уторак увече. Како пише Билд, човјек је узео двоје мале дјеце за таоце и претходно је пуцао на полицајца, а вјерује се да је починилац српски држављанин.

Према писању медија, полицајац је носио заштитни прслук и стога је срећом само лакше повријеђен хицем.

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Србин је претходно изазвао неред палицом, пријетећи гостима и прскајући бибер спрејом. Затим је побјегао аутомобилом. Када је полиција покушала да га заустави, очигледно је испалио из оружја малог калибра кроз прозор, погодивши полицајца. Затим је побјегао у кућу и наводно држи двоје дјеце као таоце.

Тешко наоружани полицајци су сада на мјесту талачке ситуације и, опремљени штитовима, између осталог, провјеравају кућу у којој се починилац забарикадирао.

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Преговарачки тим из Специјалне команде за распоређивање (СЕК) стигао је у округ Хехстен у Дортмунду и покушаће да убиједи починиоца да напусти талачку ситуацију, првенствено како би заштитио животе двоје дјеце.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

Дортмунд

таоци

Србин

Полиција

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