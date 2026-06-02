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АТВ сазнаје: Пронађено тијело дјечака за којим се трагало осам дана

Аутор:

АТВ
02.06.2026 19:53

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Потрага за дјечаком у Дрини
Фото: РУЦЗ

Тијело дјечака, који је прије осам дана нестао у Дрини у близини зворничког насеља Брањево,, пронађено је данас у послијеподневним сатима, незванично сазнаје АТВ.

Према незваничним информацијама АТВ-а, тијело је пронађено у Дрини у близини Павловића моста.

Подсјећамо, дјечак је нестао 26. маја док се купао Дрини, након чега је покренута опсежна потрага.

У потрагу су били укључени полиција, припадници Цивилне заштите, ватрогасци, ронилачко-спасилачке екипе и грађани.

Такође, био је дигнут и дрон током потраге.

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Тагови :

пронађено тијело

Нестанак

Дрина

Зворник

нестао дјечак

Нестао дјечак у Дрини Зворник

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