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Познат идентитет младића из БиХ који је страдао у Словенији

Аутор:

АТВ
02.06.2026 19:46

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Познат идентитет младића из БиХ који је страдао у Словенији

На ауто-путу од Марибора према Цељу синоћ се догодила саобраћајна несрећа у којој су се сударила два путничка возила.

Словеначка управа за цивилну заштиту и спашавање извјештава да се несрећа догодила у 00:32 на штајерском ауто-путу на релацији Марибор – Цеље, у близини излаза за Рогозу у општини Хоче – Сливница.

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Како сазнаје портал "ГПМаљевац" смртно су страдале двије особе од којих је једна држављанин БиХ. Друга особа је је држављанка Словеније која је сједила на сувозачевом сједишту.

Према информацијама до којих је дошао "072", смртно је страдао Малик Фејзић из БиХ који је, према незваничним информацијама, на ауто-пут ушао у супротном смјеру.

Ватрогасци Јавне ватрогасне бригаде Марибор упућени су на мјесто догађаја, осигурали су подручје несреће и уз помоћ техничке помоћи извукли особе из возила.

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Такође су неутралисали процурјеле моторне течности, искључили акумулатор и пружили помоћ полицији.

Детаљи о узроку несреће, броју укључених особа и евентуалним повријеђеним особама још нису познати.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Словенија

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