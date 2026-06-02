Возио "поршеа" без возачке, па одбио да се тестира на дрогу

Полиција у Бањалуци ухапсила је лице из овог града чији су иницијали С.Н. које је без возачке дозволе управљало возилом "порше", те одбило да се тестира на дрогу.
Полиција је током контроле у возилу код овог лица пронашла и одузела металну мрвилицу и одређену количину марихуане, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
Лице С.Н, које је ухапшено јуче, прекршило је одредбе Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ и Закона о производњи и промету дроге.
Истог дана, полиција у Лакташима ухапсила је лице из Бањалуке чији су иницијали П.И. због сумње да је починило тешку крађу, када је крајем фебруара провалило у породичну кућу и украло мобилни телефон и златни накит.
У претресу куће коју користи ово лице пронађени су и одузети предмети који могу да се доведу у везу са извршењем овог кривичног дјела.
Након комплетирања и документовања предмета против лица П.И. биће достављен извјештај Окружном јавном тужилаштву Бањалука о почињеном кривичном дјелу.
На подручју Полицијске управе Бањалука јуче је евидентирано шест кривичних дјела, два нарушавања јавног реда и мира и 24 саобраћајне незгоде, у којима су четири лица повријеђена.
