Возио "поршеа" без возачке, па одбио да се тестира на дрогу

АТВ
02.06.2026 10:12

Полиција у Бањалуци ухапсила је лице из овог града чији су иницијали С.Н. које је без возачке дозволе управљало возилом "порше", те одбило да се тестира на дрогу.

Полиција је током контроле у возилу код овог лица пронашла и одузела металну мрвилицу и одређену количину марихуане, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

Лице С.Н, које је ухапшено јуче, прекршило је одредбе Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ и Закона о производњи и промету дроге.

Истог дана, полиција у Лакташима ухапсила је лице из Бањалуке чији су иницијали П.И. због сумње да је починило тешку крађу, када је крајем фебруара провалило у породичну кућу и украло мобилни телефон и златни накит.

У претресу куће коју користи ово лице пронађени су и одузети предмети који могу да се доведу у везу са извршењем овог кривичног д‌јела.

Након комплетирања и документовања предмета против лица П.И. биће достављен извјештај Окружном јавном тужилаштву Бањалука о почињеном кривичном д‌јелу.

На подручју Полицијске управе Бањалука јуче је евидентирано шест кривичних д‌јела, два нарушавања јавног реда и мира и 24 саобраћајне незгоде, у којима су четири лица повријеђена.

