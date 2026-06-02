Ред падавина ред високих температура: Стиже снажан "Ел Нињо"

Свјетска метеоролошка агенција /СМО/ прогнозирала је умјерен или вјероватно јак временски феномен "Ел Нињо", који би у наредним мјесецима могао да повећа глобалну температуру и ризик од екстремних временских непогода.
"Ел Нињо" је периодично загријавање површинске температуре мора у централном и источном дијелу Тихог океана, које обично траје између девет и 12 месеци, према метеоролошкој агенцији УН.
СМО је саопштила да топле воде океана подстичу развој Ел Ниња и предвиђа натпросјечну температуру у већини дијелова свијета од јуна до августа.
У извјештају се наводи да ће Ел Нињо вјероватно трајати до новембра.
"Морамо да се припремимо за потенцијално јак догађај `Ел Нињо`, који ће погоршати сушу и обилне падавине и повећати ризик од топлотних таласа како на копну тако и у океану", изјавила је генерални секретар СМО Селесте Сауло.
Она је додала да је претходни "Ел Нињо" допринио да 2024. година буде најтоплија у историји од када се врше мјерења.
Познато је да овај временски образац ремети регионалну климу и потенцијално доводи до повећања количине падавина у Јужној Америци, јужном дијелу САД, дијеловима Рога Африке и централне Азије, док изазива сушу у Аустралији, централној Америци, Индонезији и дијеловима јужне Азије, преноси Срна.
Такође може да има ефекат загријавања на глобалну климу и подстицања урагана у централном и источном дијелу Тихог океана, наводи СМО.
Подсјећамо, Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске издао је упозорење за сриједу, 3. јун, када се широм земље очекује веома нестабилно вријеме праћено јаком кишом, пљусковима и грмљавином.
