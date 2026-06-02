Logo
Large banner

"Социјализација д‌јеце Републике Српске": У Бечиће отпутовала прва група дјеце

Аутор:

АТВ
02.06.2026 10:39

Коментари:

0
Прва група дјеце отпутовала традиционално у Бечиће
Фото: Srna

Традиционалним подизањем заставе у одмаралишту у Бечићима данас је званично почела реализација пројекта "Социјализација д‌јеце Републике Српске", гд‌је је отпутовала прва група д‌јеце.

Директор Фонда за д‌јечију заштиту Недељко Јовић јуче је из Бијељине испратио прву групу д‌јеце која је отпутовала на море у оквиру прве смјене овогодишњег пројекта.

Истог дана у Бечиће су стигле и групе д‌јеце из Новог Града, Приједора, Бањалуке, Гацка и Билеће, саопштено је из Фонда за д‌јечију заштиту.

У име Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и Владе Републике Српске, Јовић је пожелио учесницима срећан пут, пријатан боравак и незаборавне дане испуњене дружењем, игром и новим искуствима.

"Желим вам да ових осам дана проведете у радости, игри и дружењу, те да из Бечића понесете најљепше успомене које ћете памтити цијелог живота. Нека вам ово путовање подари нова другарства, лијепе тренутке и осјећај заједништва који ће вас пратити и након повратка кући", поручио је Јовић.

Циљ пројекта "Социјализација д‌јеце Републике Српске" јесте јачање социјалних вјештина, развијање толеранције, самопоуздања и осјећаја припадности заједници, као и стварање прилике да д‌јеца из различитих средина стекну нова пријатељства и драгоцјена животна искуства.

Боравак на мору омогућава им да кроз игру, рекреативне, едукативне и културне садржаје развијају здраве навике и унапређују психофизичко здравље, преноси Срна.

У првој смјени пројекта боравиће д‌јеца предшколског узраста која ће у Бечићима провести осам дана.

За најмлађе учеснике овај боравак представља драгоцјено искуство које доприноси њиховом правилном развоју, јачању имунитета, стицању самосталности и развоју социјалних вјештина кроз свакодневно дружење и заједничке активности са вршњацима.

Ове године планирана је реализација пројекта "Социјализација д‌јеце Републике Српске" у 13 смјена од 1. јуна до 24. септембра.

Пројекат се реализује од 2002. године и до данас је обухватио више од 42.000 учесника из свих општина Републике Српске.

Фонд за д‌јечију заштиту и ове године наставља реализацију овог значајног пројекта са циљем да што већем броју д‌јеце омогући незабораван боравак на мору, нова искуства и прилику за дружење, учење и развој у подстицајном окружењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Социјализација д‌јеце Српске

Бечићи

Фонд за дјечију заштиту

Република Српска

Дјеца

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

ракија шљива крушка дуња

Друштво

Шта се дешава у вашем тијелу ако сваког јутра попијете чашицу ракије: Нешто је истина, а нешто заблуда

3 ч

1
crva svijeće SPC Sv Konstantin i Jelena

Друштво

Сутра Свети цар Константин и царица Јелена

3 ч

0
сунчано вријеме сунце небо

Друштво

Данас топло и претежно сунчано уз промјенљиву облачност

4 ч

0
казне саобраћај аутомобили полиција

Друштво

Радови на бројним путним правцима, потребан додатни опрез

5 ч

0

  • Најновије

12

51

Донација предсједника Републике Српске знатно ће унаприједити услове рада

12

40

Додик ће се у Санкт Петербургу састати са представницима "Гаспрома"

12

39

Кремљ: Сукоб у Украјини би могао завршити до краја дана, ако...

12

37

Двије деценије манифестације "Прољеће у Музеју"

12

33

Елек: Гондола Пољице на Јахорини од данас носи име Бобана Кустурића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner