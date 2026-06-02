Радови на бројним путним правцима, потребан додатни опрез

На већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ саобраћај се одвија редовно, а изузетак су дионице на којима је због санационих радова режим вожње регулисан привремено постављеном сигнализацијом, саопштио је Ауто-мото савез /АМС/ Републике Српске.
Вози се по претежно сувим и мјестимично мокрим и клизавим коловозима, уз маглу по котлинама и повећану опасност од одрона на дионицама у усјецима, преноси Срна
Возачима се савјетује да возе опрезно, те да поштују саобраћајне прописе.
Због рехабилитације коловоза регионалног пута Берковићи-Дивин, саобраћај се обуставља од данас до 9. јуна обуставља у периоду од 9.00 до 17.00 часова.
У току су радови на обнови магистралног пута Клашнице-Бањалука, гдје долази до застоја због дугих колона возила, па из АМС-а апелују да возачи буду стрпљиви.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, саобраћај се за возила до три и по тоне одвија наизмјенично једном коловозном траком, док је за возила преко три и по тоне саобраћај и даље обустављен, и преусмјерава се на алтернативне правце.
Измјена саобраћаја је на магистралном путу Црквина-Модрича због изградње ауто-пута, а на дионици Вршани-Бијељина због проширења моста.
На улазу у Бијељину из правца Брчког у току је реконструкција и доградња моста преко Мајевичког канала због чега је измијењен режим у одвијању саобраћаја.
Сва возила укупне масе до три и по тоне биће усмјерена на привремену обилазницу у непосредној близини градилишта, док ће се возила укупне масе изнад три и по тоне усмјеравати преко регионалног пута кроз насеље Велика Обарска.
Настављени су радови на магистралном путу Србац-Дервента, због чега ће до краја године бити измијењен режим у одвијању саобраћаја. Потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра планирана је до 30. јуна.
За вријеме обуставе, возила ће се преусмјеравати на алтернативни правац Србац-Прњавор-Дервента. Забрана не важи за возила локалног становништва, као и за возила хитних служби.
Усљед оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Због радова, измјене у саобраћају су на путним правцима Ламовита-Ивањска, Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/, Каракај-Дрињача, као и Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, гдје се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.
На магистралном путу Челинац-Котор Варош, на дионици регионалног пута Челинац-Укрина и на регионалном путу Укрина-Клупе, због радова, измијењен је режим у одвијању саобраћаја све до краја године.
Измјене у саобраћају су и на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој због уређења раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године, као и на мјестима изградње ауто-пута коридор Пет це код Добоја.
На регионалном путу Руданка-Станари, преко превоја Љескове воде саобраћај се за путничка возила одвија успорено, а теретна се преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.
На каменолому Хан Дервента, на магистралном путу Лапишница-Љубогошта, свакодневно и суботом долази до повремене обуставе саобраћаја између 12.00 и 16.00, због бушачко минерских радова.
Једном траком због активираних клизишта вози се и регионалним путем Укрина-Горња Вијака.
У ФБиХ ће се данас од 8.00 до 16.00 часова изводити санациони радови на магистралном путу Брњаци-Кисељак, на улазу у Кисељак, због чега ће се саобраћати успорено, наизмјеничним пропуштањем возила.
Почели су радови на замјени дилатације на Рибићком мосту, на магистралном путу Коњиц-Јабланица. Ради се о краткој дионици /20 метара/, а саобраћа се успорено, једном траком.
Због санације коловоза затворена је дионица ауто-пута Какањ-Лашва у дужини од три километра, а возила се усмјеравају двосмјерно-супротном страном ауто-пута.
На дионицама ауто-пута Сарајево сјевер-Подлугови, Сарајево запад-Лепеница и Бијача-Почитељ /преко моста Херцеговина/, због актуелних радова, саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.
На магистралним путевима Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до три и по тоне, а забрана се и даље односи на возила изнад три и по тоне.
На магистралном путу према граничном прелазу Изачић-Бихаћ изводе се радови на реконструкцији моста преко потока Мрижница. Возила се преусмјеравају на привремену обилазиницу у непосредној близини радова.
На граничним прелазима нема дужих задржавања.
