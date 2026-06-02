Дневни хороскоп: Лавове очекује двоструки добитак, а ево ко се не смије ослањати на исхитрена рјешења

Дневни хороскоп за уторак, 2. јун 2026. године доноси прецизну астролошку прогнозу за сваки хороскопски знак на пољима љубави, посла и здравља.
У наставку сазнајте шта очекује ваш хороскопски знак.
Ован
Љубав: Партнер изражава своје негодовање, што довољно говори о обостраним сумњама и нерасположењу које провијава.
Посао: Уколико не разумијете нечију пословну понуду, затражите додатно објашњење. Немојте предвиђати оно што је неизвјесно.
Здравље: Потрудите се да превазиђете своје унутрашње конфликте, пише Жена Блиц
Бик
Љубав: Немојте дозволити да неко злоупотријеби ваше повјерење или да се заклања иза ваших обећања.
Посао: Стало вам је да сакријете неуспјех или несигурност. Покушавате да промијените своју позицију у кругу сарадника.
Здравље: У вечерњим часовима пријаће вам домаћа атмосфера.
Близанци
Љубав: Све има своју и добру и лошу страну. Будите промишљени и дискретни при емотивним сусретима.
Посао: Пристојност вам налаже да останете уздржани пред сарадницима и да се не уплићете у јавну расправу.
Здравље: Пријаће вам дијетална исхрана и релаксација.
Рак
Љубав: Потребно је да објасните партнеру због чега повремено изгледате забринуто или резигнирано.
Посао: Не дозволите да неко други говори у ваше име, процијените када треба да преузмете контролу над важним догађајима.
Здравље: Важно је да акумулирате позитивну енергију.
Лав
Љубав: Важно је да извучете добру поуку из сусрета са једном особом. У добром друштву све што је лијепо и добро, постаје још боље.
Посао: Уколико сте довољно способни и шармантни, предстоји вам „двоструки добитак“. Будите упорни у својим намјерама.
Здравље: Потребан вам је добар подстицај и нечија подршка.
Дјевица
Љубав: У сусрету са блиском особом лако можете да добијете оно што желите, али вам то више не причињава задовољство.
Посао: Немојте дозволити другима да вам наметну непотребне обавезе или да ремете ваш уобичајени начин рада.
Здравље: Избјегавајте стресне и напорне ситуације.
Вага
Љубав: Нема разлога да губите самопоуздање, партнер ће убрзо промијенити мишљење у вашу корист.
Посао: У прилог вам иду нечије изјаве и подршка. Важно је да избјегавате „инстант рецепте“ при рјешавању пословних дилема.
Здравље: Пријаће вам забава у одабраном друштву, опустите се.
Шкорпија
Љубав: Важно је да разумијете нечије жеље. Пажљивије анализирајте вољену особу или ствари које не разумијете.
Посао: Неко вас наводи на погрешан закључак или лош избор. Стога будите опрезнији пред особом која има двострука мјерила.
Здравље: Обратите пажњу на правилнију исхрану.
Стријелац
Љубав: Партнер покушава да умањи обострану тензију или да вас орасположи неким новим и интересантним идејама.
Посао: Достојанство вам не дозвољава да прихватите нечију помоћ. Нема разлога за сујету, треба да донесете разумну одлуку.
Здравље: Пријаће вам активан одмор и више часова здравог сна.
Јарац
Љубав: Потребно вам је нечије присуство, али и много више од ријечи утјехе које добијате. Тражите сигуран ослонац.
Посао: Нечија ригидност или неповјерење представљају главни проблем који вас омета да завршите започети посао.
Здравље: Избјегавајте особу која има негативан утицај на ваше расположење.
Водолија
Љубав: Постоје проблеми који могу да се коригују у договору са блиском особом. Опростите партнеру неке ситне пропусте.
Посао: У сусрету са сарадницима избјегавајте сваки вид претјеривања или нескромне захтјеве. Покажите довољно разумијевања.
Здравље: Побољшајте своју кондицију.
Рибе
Љубав: Нема потребе да сакривате своју „слабост“ пред особом која вас добро познаје. Све је могуће ријешити уз нечију наклоност.
Посао: Примјећујете да сарадници дјелују незаинтересовано за заједнички посао, односно свако се труди да задржи своју позицију или интересе.
Здравље: Потребно је да правилно усмјеравате своју креативну енергију.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
