Данас је Духовски уторак и црвено слово: Ово обавезно ставите у џеп, вјерује се да вас штити од несреће

Српска православна црква и њени вјерници данас, 2. јуна, обиљежавају Духовски уторак, трећи дан једног од највећих празника који се у народу назива и Тројице или Силазак Светог Духа на апостоле.
Овај православни празник, који многи називају и „рођенданом“ хришћанске Цркве, пада тачно педесет дана након Васкрса и у календару је обиљежен црвеним словом.
С обзиром на то да се празновање наставља током цијеле седмице, ово је такозвана Трапава седмица, када по црквеним правилима никако не би требало постити.
У нашем народу постоји низ занимљивих, старих обичаја везаних за овај празник. Вјеровање каже да се на Духовски уторак никако не ваља пењати по дрвећу како се не би узнемирили духови.
Ипак, један од најзанимљивијих обичаја у неким крајевима Србије јесте пракса ношења амајлије – како би се човјек заштитио од несреће, обавезно би у џепу требало да носи чен бијелог лука или пелина.
Такође, дрвеће се на овај дан ритуално кити разним даровима, међу којима су сапуни, шарени пешкири, бочице парфема, па чак и ружеви за усне, пише Жена Блиц
На дан Силаска Светог Духа српске цркве изгледају посебно и пружају један од најљепших призора у цијелој православној години.
Под у храмовима прекрива се свјежом травом, поред зидова се прислањају гране липе, брезе или другог лиснатог дрвећа, док се иконе украшавају живим цвијећем и зеленилом.
Ово кићење има дубоку симболику – зеленило подсјећа на Синајску пустињу и представља обнову живота коју доноси Свети Дух. Поред тога, овај обичај потиче још од првих хришћана који су на празник Педесетнице китили домове и богомоље, сјећајући се времена лутања по пустињи у колибама од грања и лишћа.
