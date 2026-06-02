Делегација Српске на престижном економском форуму у Санкт Петербургу

Свјетска економска елита, државници, инвеститори и бројни стручњаци окупљају се у "сјеверној руској престоници". Сутра званично почиње 29. Санктпетербуршки међународни економски форум (СПИЕФ), један од најзначајнијих глобалних пословних и политичких догађаја, који ће у наредним данима бити центар креирања нових међународних стратегија.
Како је потврђено, сутра се у Санкт Петербургу очекује долазак делегације Републике Српске.
У делегацији ће бити предсједник СНСД-а Милорад Додик, министар привреде и предузетништва Раденко Бубић, те замјеник министра за европске интеграције и међународну сарадњу Немања Ковачевић, као и министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац.
Њихов долазак на овај престижни догађај представља наставак његовања традиционално добрих односа, али и прилику за конкретне преговоре о новим инвестицијама, јачању привредних веза и позиционирању Републике Српске на међународном тржишту у условима измијењене глобалне економије. Делегација ће присуствовати кључним панелима, а очекује се и низ билатералних сусрета са руским и међународним партнерима на маргинама Форума.
Овогодишњи форум одржава се под кровном темом "Прагматичан дијалог: пут ка стабилној будућности". Према ријечима организатора, фондације "Росконгрес", али и самог врха Руске Федерације, овај мото директан је одговор на тренутну фазу глобалних неслагања и економске фрагментације.
Сутрашњи почетак означиће отварање дискусија које имају за циљ проналажење нових, ефикасних рјешења. Предсједник Русије Владимир Путин у својој поруци учесницима раније је истакао да су, у времену незапамћених изазова и кидања логистичких ланаца, равноправан дијалог и прагматизам од виталне важности за очување глобалног економског система.
Програм Форума обухвата стотине сесија, округлих столова и пословних дијалога, а аналитичари истичу четири главна стуба овогодишњих дискусија:
- Глобални економски изазови и мултиполарни свијет: Фокус на стварању алтернативних и праведнијих система међународне сарадње, ван оквира традиционалних западних институција.
- Финансијски и трговински суверенитет: Дискусије о независним платним системима, дедоларизацији и новим валутама у оквиру БРИКС-а и других асоцијација.
- Технолошка независност и дигитализација: Развој вјештачке интелигенције, заштита података, иновације у индустрији и сајбер безбједност.
- Енергетска стабилност и екологија: Одрживи развој, управљање ресурсима, сигурно снабдијевање енергијом уз поштовање еколошких стандарда, те развој људског капитала.
Да Санктпетербуршки форум задржава свој међународни кредибилитет упркос геополитичким потресима, свједочи податак да су учешће потврдили представници из преко 130 држава свијета.
Посебну пажњу привлачи овогодишња земља гост – Саудијска Арабија. Присуство ове блискоисточне економске силе у статусу специјалног госта наглашава тектонске промјене у глобалним економским односима, ширење утицаја на арапски свијет и јачање савезништава у енергетском сектору, преноси РТРС.
