Logo
Large banner

Крах бошњачког фаворита: Карен Пирс више није у игри за насљедника Шмита

Аутор:

АТВ
02.06.2026 08:50

Коментари:

1
Крах бошњачког фаворита: Карен Пирс више није у игри за насљедника Шмита
Фото: gov.uk

Иако је Карен Пирс важила за једног од главних фаворита политичког Сарајева за функцију високог представника у БиХ, извјесно је да од тог сценарија неће бити ништа, сазнаје АТВ из дипломатских кругова.

Пирс, која тренутно обавља функцију специјалне изасланице Уједињеног Краљевства за Западни Балкан, у бошњачким политичким и медијским круговима сматрана је пожељним кандидатом због ставова и активности које су у Републици Српској често оцјењиване као усмјерене против њених интереса и дејтонске позиције.

Драган Дакић

Република Српска

Дакић за АТВ: Немогуће да видите корист у страном диктатору

Међутим, како сазнајемо, њено име се више не налази међу опцијама за насљедника Кристијан Шмит.

Тиме је пропао један од сценарија на који су политички центри у Сарајеву озбиљно рачунали.

americka ambasada sarajevo

Свијет

Номинован за амбасадора: Ко је Роналд Џонсон и шта је писао о БиХ?

Умјесто кандидата од којег су очекивали наставак политике снажног интервенционизма ОХР-а, политичко Сарајево сада остаје без свог најистакнутијег фаворита, док питање евентуалног Шмитовог насљедника и даље остаје отворено.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Карен Пирс

ОХР

Кристијан Шмит

Бивши високи представник

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

ОХР високи представник у БиХ

БиХ

Дипломатска офанзива: У БиХ стижу министри из Француске и Њемачке

5 ч

0
Предсједник Европског савјета Антонио Кошта

БиХ

Кошта: Домаћи политичари морају одлучити хоће ли убрзати ЕУ пут БиХ

17 ч

2
Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић на сједници Главног одбора СНСД-а

БиХ

Бећировић поново покушао да манипулише, Цвијановићева му очитала лекцију

19 ч

3
Српски члан Предсједништва

БиХ

Цвијановић Сарајеву: Ви не знате шта би са нормалном и сувереном земљом

21 ч

0

Више из рубрике

ОХР високи представник у БиХ

БиХ

Дипломатска офанзива: У БиХ стижу министри из Француске и Њемачке

5 ч

0
Три бунта конвертибилних марака

БиХ

Пензионери нестрпљиво ишчекују поштара: Ево када почиње исплата пензија у ФБиХ

13 ч

0
ЦИК БиХ: Странке масовно кривотвориле потписе за кандидатуру

БиХ

ЦИК БиХ: Странке масовно кривотвориле потписе за кандидатуру

14 ч

0
Владајућа коалиција у Хрватској ће разговарати о иницијативи Домовинског покрета о БиХ

БиХ

Владајућа коалиција у Хрватској ће разговарати о иницијативи Домовинског покрета о БиХ

17 ч

0

  • Најновије

12

51

Донација предсједника Републике Српске знатно ће унаприједити услове рада

12

40

Додик ће се у Санкт Петербургу састати са представницима "Гаспрома"

12

39

Кремљ: Сукоб у Украјини би могао завршити до краја дана, ако...

12

37

Двије деценије манифестације "Прољеће у Музеју"

12

33

Елек: Гондола Пољице на Јахорини од данас носи име Бобана Кустурића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner