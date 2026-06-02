Крах бошњачког фаворита: Карен Пирс више није у игри за насљедника Шмита

Иако је Карен Пирс важила за једног од главних фаворита политичког Сарајева за функцију високог представника у БиХ, извјесно је да од тог сценарија неће бити ништа, сазнаје АТВ из дипломатских кругова.
Пирс, која тренутно обавља функцију специјалне изасланице Уједињеног Краљевства за Западни Балкан, у бошњачким политичким и медијским круговима сматрана је пожељним кандидатом због ставова и активности које су у Републици Српској често оцјењиване као усмјерене против њених интереса и дејтонске позиције.
Међутим, како сазнајемо, њено име се више не налази међу опцијама за насљедника Кристијан Шмит.
Тиме је пропао један од сценарија на који су политички центри у Сарајеву озбиљно рачунали.
Умјесто кандидата од којег су очекивали наставак политике снажног интервенционизма ОХР-а, политичко Сарајево сада остаје без свог најистакнутијег фаворита, док питање евентуалног Шмитовог насљедника и даље остаје отворено.
