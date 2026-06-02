Чудић: Грађани ће имати право да подигну тужбу против града

Аутор:АТВ
Коментари:1
Наплата паркинга у Бањалуци поново је у центру пажње.
Крајем прошле године, градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић, у Службеном гласнику БиХ објавио је тромјесечну привремену одлуку о наплати паркинга, коју је по истеку продужио још три мјесеца. Сада је Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Станивуковићу дало рок од 30 дана да исту поништи. Одборник ПДП у Скупштини Града Бањалука Драган Милановић каже да је одлука била неопходна како би се обезбиједило функционисање града и избјегао саобраћајни хаос.
Саша Чудић, независни кандидат у Скупштини града Бањалука, каже да увијек прича аргументовано и да не не жели износити непровјерене паушалне констатације како би приграбио јефтине политичке поене.
"Градоначелник није ни до данас одговорио на то да оснујемо ново јавно предузеће које би се бавило искључиво паркингом. Имамо 62 особе које раде на пословима паркинга. Он је донио одлуку о привременој наплати паркинга и такву одлуку објавио у Службеном гласнику БиХ на три мјесеца. Питао сам га на Скупштини шта ће се дешавати даље. По истом принципу продужено за још три мјесеца", истакао је Чудић.
Саша Чудић је потпредсједник Скупштине града Бањалука и одборник из реда националних мањина истиче да је Станивуковић императивно и искључиво био обавезан да га објави у Службеном гласнику Републике Српске.
"Ситуација није једноставна. Одлуке које је предложио Станивуковић као да никада нису ни постојале. Грађани ће имати право да подигну тужбе. Ово није политички обрачун, већ начин како треба да функционише град", додао је Чудић.
Он истиче да би сав буџет из тог предузећа ишао у буџет града.
"Брзо и квалитетно ријешење, не треба нам више од 30 до 60 дана да га ставимо у функцију. Сав отпор томе био је ко ће одређивати директора. Да ли због тога град треба да све ово трпи", пита се Чудић.
Одборник ПДП у Скупштини Града Бањалука Драган Милановић каже да је одлука била неопходна како би се обезбиједило функционисање града и избјегао саобраћајни хаос.
"Овдје се ради о два различита приступа, један је да се проналази ријешење и да се води рачуна о функционисању града, а други је да се генерише проблем, како би се оптужила за нерад градска управа. Када се паркинг не наплаћује нема мјеста, и то производи велико незадовољство грађана", каже Милановић.
Он је додао да би се већ 10. јуна на Скупштини града могао ријешити проблем паркинга.
"Имамо 10. јуна Скупштину и можемо допунити дневни ред и ријешити овај проблем. Али ја не видим расположење да идемо у том правцу. Колеге иду оном логиком, "што горе, то боље", јер већ смо ушли у неки предизборни период. Паркинг се наплаћује, али кампања која је вођена у претходном периоду да не треба да се плаћа паркинг, и отприлике око 50 одсто од редовних прилога који су планирани, недостаје од наплате паркинга. Неправда је и према људима који су платили годишње паркинг карте, немају гдје да паркирају", истакао је Милановић за РТРС
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
16 ч4
Бања Лука
20 ч0
Бања Лука
1 д17
Најновије
12
51
12
40
12
39
12
37
12
33
Тренутно на програму