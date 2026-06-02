Нинковић: Самовоља Станивуковића увела град у велике проблеме

Аутор:АТВ
Коментари:0
Самовоља градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића везано за проблем наплате паркинга увела је град у велике проблеме, истакао је Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града.
Да ли је градоначелник Драшко Станивуковић прекршио закон или је ријеч о политичком обрачуну са градском управом? Након што је Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске затражило поништавање Одлуке о паркинзима, уз тврдњу да је донесена без сагласности Скупштине града и мимо законских процедура, отвара се низ питања. Ко управља Бањалуком – градоначелник или Скупштина, питају се грађани највећег града у Републици Српској.
"Градоначелник је 2024. године желио да самовољно повећа цијену паркинга. Размишљајући како да троши још више новца, направио је Правилник који нема ни у једном Службеном гласнику одлуку у томе. Зато данас долазимо у овај проблем. Станивуковић је желио донијети себи више прихода преко леђа грађана", јасно је поручио Нинковић.
Он је додао да Станивуковићеве тврдње да седам мјесеци није било сједнице, нису тачне, јер неће да каже која врста сједнице.
"Просјечно једном мјесечно, а најдуже једном у два мјесеца. Неће нико да каже да је Скупштина та која може одредити цијену паркингу. Министарство је тражило поништење оба акта. И оног које истекло прије три мјесеца, и овог који истиче за мјесец дана, што отвара могућност да грађани могу да траже поврат новца. Град би могао доћи у велики проблем због таквих одлука", истакао је Нинковић за РТРС
