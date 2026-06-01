Да ли ће и Кнез Лазар осванути у „изолир траци“: Како је Станивуковић промијенио плочу

Аутор:Марија Милановић
Коментари:13
Београдска фирма „КОТО“ д.о.о. Београд прије осам година, када је „лијепила изолир траком" димњак Банског двора и за то добила о 700.000 КМ од тадашњег градоначелника Игора Радојичића, данас ће иста да ради на изради споменика Кнезу Лазару, а за који ће од градоначелника Драшка Станивуковића добити 1,7 милиона КМ.
Подсјећања ради, модел на основу којег ће се радити споменик кнезу Лазару почео је са излијевањем у бронзи у једној суботичкој ливници иако је тендер за овај споменик Град Бањалука на челу са градоначелником Драшком Станивуковићем расписао тек након што су кренули радови на изради поменутог.
Најповољнији понуђач је изабран, тачније група понуђача, а у питању је „КОТО“ д.о.о. Бања Лука и „КОТО“ д.о.о. Београд, а који су понудили најнижу цијену у износу од 1.777.484,12КМ са ПДВ-ом.
Како је први човјек Бањалуке промијенио мишљење па онима које је први оптуживао за крпљење димњака и крова изолир траком до тога да истима из градске касе издвоји непуна два милиона КМ за споменик. Шта се десило у међувремену?
Подсјећамо, Град Бањалука још 2018. године издвојио је 514.774 КМ за обнову крова Банског двора, зградом која је проглашена културним насљеђем. Анексом уговора дато је додатних око 120.000 КМ. У коначници, за лијепљење димњака изолир траком и китовање крова који је требало да буде бакарни издвојено је близу 700.000 КМ.
Један споменик скупљи од десетак дјечијих игралишта; За дјецу кредит, за споменик скоро 2 милиона КМ
Новац је завршио код београдске фирме “КОТО”, бивши градоначелник, Игор Радојичић, није се тада спуштао тако ниско да би се пењао по крову и провјеравао како је потрошен јавни новац.
Да ли ће се Радојичићев партијски колега Станивуковић морати пењати на споменик да утврди потенцијалне пропусте и неправилности, још увијек не знамо.
Остаје нада да овај пут неспретни неимари неће поновити скандалозни посао какав су радили тада јер за овај посао ће добити још додатни милион КМ за разлику од оног из 2018. године.
