Француска заплијенила руски брод: Огласио се Кремљ

01.06.2026 12:47

Фото: Tanjug/AP

Акција Француске у којој је заплијењен танкер "Тагор" је незаконита и на граници је са пиратеријом, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

- Нисмо сагласни да се овакве акције спроводе у пуном складу са међународним правом - истакао је Песков у обраћању новинарима.

Песков је додао да ће Русија наставити да предузима мјере да би осигурала безбједност терета на мору, узимајући у обзир ово негативно искуство.

Свијет

Макрон објавио: Заплијенили смо руски брод

Власти Француске су саопштиле да је војска ове земље задржала танкер "Тагор" у Атлантском океану, који је наводно пловио из Мурманска под лажном заставом.

Из руске Амбасаде у Паризу рекли су да Француска није обавијестила руску страну о својим акцијама против брода.

У саопштењу Амбасаде се наводи да је, према првим подацима, капетан танкера руски држављанин, преноси Срна.

