Премијер пријети предсједнику: Правни поступак ако не поднесе оставку

01.06.2026 11:35

Мађарски премијер Петер Мађар обраћа се медијима у сједишту ЕУ у Бриселу, у петак, 29. маја 2026. године.
Мађарски премијер Петер Мађар изјавио је након састанка са предсједником Тамашом Шуљоком да ће Влада, ако предсједник не поднесе оставку, покренути правни поступак за његово смјењивање са функције.

Мађар је након побједе његове странке Тиса на парламентарним изборима позвао Шуљока да поднесе оставку, оптужујући га да не представља национално јединство у главним питањима и да служи интересима претходне владе премијера Виктора Орбана. Суљок је одбио да поднесе оставку.

"Рекао сам предсједнику да ћу, ако остане при свом ставу и не поднесе оставку, обавијестити посланике Тисе о нашим законским приједлозима и одмах ћемо започети неопходне процедуре", рекао је Мађар.

Он је додао да ће законодавни процес трајати око мјесец дана и да ће укључивати "уклањање свих марионета" које су учествовале у ономе што је назвао "демонтажом владавине права и демократије".

Орбанова партија Фидес оптужила је Мађара да је поставио "незаконит ултиматум" и објавила да Шуљок испуњава свој законити мандат који траје до 2029. године, те да не може бити смијењен.

Шуљок је раније био предсједник највишег суда Мађарске, а на ту функцију га је изабрала странка Фидес 2016. године, преноси Срна.

