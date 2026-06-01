Макрон објавио: Заплијенили смо руски брод

Припадници француске морнарице укрцали су се на нафтни танкер "Тагор", који је под међународним санкцијама, а пловио је из Русије, саопштио је француски предсједник Емануел Макрон.
- Операција је извршена у Атлантском океану, на отвореном мору, уз подршку неколико партнера, укључујући Велику Британију, уз стриктно поштовање закона о мору - написао је Макрон на Иксу.
Он је додао да је "неприхватљиво да бродови заобилазе међународне санкције, крше поморско право и финансирају рат".
La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026
Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,…
