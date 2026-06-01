Макрон објавио: Заплијенили смо руски брод

01.06.2026 10:07

Емануел Макрон
Фото: Таnjug/AP Photo/Thomas Padilla

Припадници француске морнарице укрцали су се на нафтни танкер "Тагор", који је под међународним санкцијама, а пловио је из Русије, саопштио је француски предсједник Емануел Макрон.

- Операција је извршена у Атлантском океану, на отвореном мору, уз подршку неколико партнера, укључујући Велику Британију, уз стриктно поштовање закона о мору - написао је Макрон на Иксу.

Он је додао да је "неприхватљиво да бродови заобилазе међународне санкције, крше поморско право и финансирају рат".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

