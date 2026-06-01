Тешко повријеђен возач у Броду, у Добоју малољетник

01.06.2026 10:43

Возач из Прњавора чији су иницијали Д.Т. задобио је тешке тјелесне повреде након што је управљајући аутомобилом "фолксваген" слетио са коловоза на подручју Брода, саопштено је из добојске Полицијске управе.

Д.Т. је превезен у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци, а увиђај ове саобраћајне незгоде, која се догодила јуче, извршили су припадници Полицијске станице Брод, преноси Срна.

У саопштењу је наведено да је малољетно лице из Дервенете тешко повријеђено у паду са квада на подручју овог града, након чега је упућено у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.

У овој саобраћајној незгоди, која се догодила јуче, повређено је и лице чији су иницијали Т.П, којем је указана љекарска помоћ у Болници "Свети апостол Лука" у Добоју.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.

