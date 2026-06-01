Благајница проневјерила 9.000 КМ пазара

Окружно јавно тужилаштво Приједор подигло је оптужницу против благајнице чији су иницијали Б.Ћ. из овог града која се терети да је проневјерила 9.000 КМ, објавило је ово тужилаштво.
У оптужници се наводи да је Б.Ћ, радећи као благајница у приједорској пословници бањалучке фирме "Т.М.", 4. децембра 2023. године противправно присвојила дио дневног пазара, који је износио 18.459,22 КМ.
Предала је 9.459,22 КМ пазара, а 9.000 КМ задржала за себе с циљем прибављања противправне имовинске користи.
Оптужницу је потврдио Основни суд у Приједору, преноси Срна.
