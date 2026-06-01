АТВ сазнаје: Осумњичени за четири пљачке у 40 минута данас пред тужиоцем

Аутор:АТВ
Лице М.Ј. ухапшен због сумње да је, за непуних 40 минута опљачкао четири различита објекта у Бањалуци, данас ће око 10:30 часова бити предато у надлежност Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Како АТВ сазнаје, лице М.Ј.(36) није било маскирано, нити наоружано. Ријеч је о лицу које није било познато од раније полицији.
Подсјећамо, бањалучка полиција лишила је јуче слободе лице М.Ј. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је починило четири кривична дјела „Разбојништво“", наводе из полиције.
Ухапшен Бањалучанин: За непуних 40 минута опљачкао четири објекта, полиција га ухватила на дјелу!
Како су навели, све се одиграло у периоду од 10:20 до 10:55 часова, када је полицији у кратком року стигло неколико узастопних пријава радника из различитих објеката.
