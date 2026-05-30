Пријетио полицајцима преко друштвених мрежа

Коментари:0
Лице Д.Ћ. из Приједора ухапшено је због сумње да је пријетило полицијским службеницима путем друштвених мрежа.
"Полицијски службеници Полицијске управе Приједор су 28.05.2026. године лишили слoбоде лице Д.Ћ. из Приједора због постојања основа сумње да је починило кривично дјело "Напад на службено лице у вршењу службене дужности", саопштено је из полиције.
Осумњичени је претходно путем друштвених мрежа упутио озбиљне пријетње по живот полицијским службеницима, у вези са његовим лишењем слободе од 26.05.026. године када је такође починио кривично дјело "Напад на службено лице у вршењу службене дужности".
Осумњичени Д.Ћ. је уз Извјештај о почињеном кривичном дјелу "Напад на службено лице у вршењу службене дужности" предат тужиоцу Окружног јавног тужилаштва Приједор.
Најновије
12
04
11
55
11
47
11
32
11
25
Тренутно на програму