Тежак судар на путу Клашнице - Прњавор, обустављен саобраћај

АТВ
29.05.2026 15:04

Удес на путу Клашнице - Прњавор
Фото: Друштвене мреже

Због тешког судара у мјесту Пураћи, на магистралном путу Клашнице – Прњавор, обустављен је саобраћај на овој дионици пута.

Потврђено је то из Ауто-мото савеза Републике Српске.

"Полицијски увиђај је у току", саопштили су они.

Како јављају возачи, у судару су учествовали путничко возило и камион.

"Користите ауто-пут, магистрала је потпуно блокирана", наводе возачи", преносе "Независне".

Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

судар

Прњавор

Клашнице

Коментари (0)
