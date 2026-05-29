Тежак судар на путу Клашнице - Прњавор, обустављен саобраћај

Због тешког судара у мјесту Пураћи, на магистралном путу Клашнице – Прњавор, обустављен је саобраћај на овој дионици пута.
Потврђено је то из Ауто-мото савеза Републике Српске.
"Полицијски увиђај је у току", саопштили су они.
Како јављају возачи, у судару су учествовали путничко возило и камион.
"Користите ауто-пут, магистрала је потпуно блокирана", наводе возачи", преносе "Независне".
