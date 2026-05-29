Украдено 14 хиљада КМ из куће, ухапшен Бањалучанин

Аутор:Стеван Лулић
Полиција у Бањалуци, предузимањем оперативних мјера и радњи идентификовала је, и јуче ухапсила Бањалучанина Д.Ц, због основа сумње да је починио тешку крађу.
Он се сумњичи да је почетком мјесеца априла текуће године из породичне куће у Бањалуци украо око 14.470 КМ и више комада златног накита.
Након комплетирања и документовања предмета против Д.Ц. ће бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу Окружном јавном тужилаштву Бањалука.
