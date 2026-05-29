Несрећа код Бугојна: Погинуо пјешак

АТВ
29.05.2026 13:00

Фото: Pixabay

Мушкарац из Доњег Вакуфа чији су иницијали К.М. (72) погинуо је када га је ударио аутомобил у мјесту Копчић код Бугојна.

Аутомобилом је управљао мушкарац А.М. (24) из Доњег Вакуфа, навели су из Министарства унутрашњих послова Средњобосанског кантона (МУП).

Увиђај су на лицу мјеста извршили припадници МУП-а.

Несрећа је пријављена ноћас око поноћи.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

