Ухапшен по чак пет потрага, приликом контроле дао лажни пасош

Аутор:

Стеван Лулић
29.05.2026 10:53

Фото: АТВ

А.С. из Зворника ухапшен је у четвртак јер је за њим расписано чак пет потрага због више кривичних дјела.

Осим тога, приликом хапшења је починио још једно кривично дјело.

"Полицијски службеници Полицијске станице Источно Ново Сарајево, 28.05.2026. године лишили су слободе лице иницијала А.С. из Зворника након што је утврђено да је за истим расписано пет потрага, од којих је једна међународна, због више извршених кривичних дјела", кажу у Полицијској управи Источно Сарајево.

Додају да је ухапшени приликом контроле дао лажне податке о имену и пасош за који је провјерама утврђено да је фалсификован, чиме је починио кривично дјело "Фалсификовање исправе“.

О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.

"Након документовања предмета лице ће бити предато полицијским службеницима Окружног центра Судске полиције у Бијељини", закључују у полицији.

