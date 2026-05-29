Свијет у страху од новог крвавог рата

Аутор:АТВ
Коментари:0
ТПЛФ поново преузима контролу у Тиграју након избора Дебретсиона Гебремајкла. Растуће напетости с етиопском савезном владом подстичу страхове од обнављања сукоба на Рогу Африке.
Године 2020. етиопска влада под премијером Абијем Ахмедом одгодила је планиране изборе у земљи због пандемије КОВИД-19. У то је вријеме Народноослободилачки фронт Тиграја (ТПЛФ), највећа и најдоминантнија странка у сјеверној регији Тиграј, оптужио Абија за неуставно продужење мандата своје владе.
Стил
Фризуре које ће бити у тренду овог љета: Бришу године са лица
ТПЛФ је затим организовао локалне изборе, на којима је побиједио и оспорио законитост власти савезне владе над регијом Тиграј, што је довело до сукоба који је ескалирао у оружани сукоб између ТПЛФ-а и Етиопских националних одбрамбених снага (ЕНДФ). Процјењује се да је у борбама између 2020. и 2022. године погинуло 600.000 људи. Обје су се стране међусобно оптуживале за започињање сукоба.
У новембру 2022. резултати локалних избора из 2020. поништени су након склапања мировног споразума у Преторији између етиопске владе и ТПЛФ-а. Од тада је у Тиграју успостављена привремена регионална управа, чиме су ратни лидери ТПЛФ-а маргинализовани.
Након три године дошло је до несугласица између привремене регионалне управе и ТПЛФ-а. У априлу је ТПЛФ обновио Државни савјет Тиграја, који је био распуштен мировним споразумом. А 5. маја вођа ТПЛФ-а Дебретсион Гебремајкл изабран је за новог предсједника Тиграја.
Наука и технологија
Аларм за кориснике: Ова Гугл опција снима ваш говор, искључите је док није касно
"Привремена управа више не постоји", рекао је замјеник странке Амануел Асефа новинској агенцији АФП.
Дебретсион је ушао у предсједнички кабинет и изјавио да је почео радити, рекао је за "Дојче веле" Мулугета Атсбеха, новинар и бивши дописник службе "Гласа Америке" (ВОА) за Тиграј.
Чини се да овај потез представља изазов за Тадесеа Вередеа, предсједника прелазне управе Тиграја којег је именовала етиопска влада. Вереде је у објави на друштвеним мрежама, коју је цитирао "Репортер Етиопиа", рекао да је група која покушава силом преузети власт одговорна за ‘уништење и опасност‘ с којима се суочава народ Тиграја.
Атсбеха је рекао да Вереде сматра приступ ТПЛФ-а ‘погрешним и непродуктивним‘, наглашавајући да је дијалог једино рјешење. Додао је да Вереде нема намјеру добровољно се повући и упозорио је да би сваки покушај његовог уклањања силом био нелегитиман.
"Тиграј се тренутно налази у врло опасном тренутку", каже Амануел Гедебо, истраживач у "Клингендел" институту, међународном тинк танку са сједиштем у Хагу.
Свијет
Москва поручила да за Брисел нема мјеста за преговарачким столом
Гедебо је додао да тренутно постоји велика неизвјесност.
"Не знамо какав ће бити одговор савезне владе. За сад нису издали изјаву нити изравно одговорили", рекао је за "Дојче Веле".
Међутим, неки аналитичари кажу да су примјетни знакови повећане војне активности. Новинар Атсбеха рекао је за "Дојче Веле" да су 5. и 6. маја етиопски војни авиони виђени на небу изнад главног града Тиграја, Мекелеа.
"Сада Адис Абеба шаље борбене авионе МиГ изнад Мекелеа као демонстрацију силе", рекао је Магнус Треибер, антрополог и стручњак за Афрички рог на Универзитету Лудиг Максимилиан у Минхену.
"А ЕНДФ се позиционира у сусједним државама Амхара и Афар. Очигледно се проширују и одбрамбени системи дуж приступних путева главном граду Адис Абеби са сјевера", додао је.
Етиопија се суочава с вишеструким оружаним изазовима, укључујући ТПЛФ у Тиграју, милиције Фано у Амхари и Оромску ослободилачку војску у Оромији, уз растуће регионалне напетости које укључују Еритреју и Судан.
"ТПЛФ остаје највећи изазов за (етиопског премијера) Абија Ахмеда, који вјероватно постаје све изолиранији на међународном нивоу због наводне сарадње с Уједињеним Арапским Емиратима (УАЕ) и Суданским снагама за брзу подршку (РСФ)", рекао је Треибер.
Тенис
Неочекиван податак о успјеху Ђоковића ове године
Иако је регионално још увијек врло моћан, ТПЛФ је 2025. године у Етиопији забрањен као политичка странка.
"Абиy Ахмед у начелу није успио свргнути стару гарду ТПЛФ-а и успоставити опозицију лојалну себи у Тиграју, ни политички ни војно", рекао је Треибер.
"С етиопске стране знамо што желе", рекао је истраживач Клингендела Гедебо за "Дојче веле".
"Желе приступ кроз луку Асеб, што Еритреја сматра пријетњом својем суверенитету. Дакле, Еритреја покушава изградити савезе с актерима попут Египта и (суданске) владе, објаснио је Гедебо. А такођер и унутар саме Етиопије, с актерима попут ТПЛФ-а и Фано (милиције)", додао је.
Економија
Бурек и сирница због цијене застају у грлу
Треибер, стручњак за Афрички рог, сугерисао је да Еритреја одржава стабилност својом унутрашњом диктатуром и подстицањем сукоба у сусједним земљама, профитирајући од нестабилности на мјестима попут Етиопије и Судана.
"Логика се чини таквом да Еритреја прво покушава одвратити етиопску владу, а затим се припрема за било какав потенцијални обрачун у будућности ако до тога дође, рекао је Гедебо.
"Како се не би сами суочили с много јачом етиопском војском", додао је.
Рат у Ирану осјећа се и на Рогу Африке. Етиопија и Еритреја су привредно погођене, рекао је Гедебо.
"С етиопске стране чули смо извјештаје о несташици горива и растућој инфлацији. То би могло обесхрабрити етиопску владу од било каквих ескалацијских потеза на сјеверу", додаје он.
Рат чак има огроман утицај на два врло активна актера у регији: УАЕ, који подржава Етиопију, и Саудијску Арабију, која подупире Еритреју, на примјер с плановима да потроши милијарде на модернизацију луке Асеб.
Али, УАЕ и Саудијска Арабија очигледно тренутно имају друге приоритете, примијетио је Гедебо.
"Јер те владе можда немају довољно простора да буду активно укључене као у прошлости, док воде овај сукоб у властитој регији, рекао је за "Дојче веле".
Хроника
Крвава ноћ на Бијелим водама: Дјечак се бори за живот након бруталног напада
"Дакле, то би такође могао бити фактор који би могао обесхрабрити обје владе од даљње ескалације", додаје он.
Рат у Ирану такође је довео до обновљеног интереса САД за геостратешки добро позиционирану Еритреју, примијетио је Треибер.
"Укидање америчких санкција, које су наметнуле Обамина и Бајденова администрација, очигледно се сматрало изгледном могућношћу", рекао је за "Дојче веле".
"Хјумен Рајтс Воч с пуним правом критикује чињеницу да се ситуација с људским правима у Еритреји није побољшала", рекао је Треибер.
"Рат је често био реална политичка опција у недавној етиопској историји. Међутим, немогуће је предвидјети хоће ли до тога заиста доћи", примијетио је он.
"Чини се да још увијек постоји простор за међународно посредовање", поручио је, закључује "Дојче Веле".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Друштво
4 ч0
Кошарка
4 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
14
12
14
11
14
02
14
01
14
01
Тренутно на програму