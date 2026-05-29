Фризуре које ће бити у тренду овог љета: Бришу године са лица

Аутор:

АТВ
29.05.2026 10:17

Жена са дугом плавом косом сједи у фризерском салону, док фризерка иза ње држи фигаро и увија јој косу.
Фото: Pexels/Lorena Villarreal

Мода на свим фронтовима је сложна у томе да све ове године треба да изгледа што природније.

Заборавите на претјерано равну или савршено увијену косу и опустите се. Неуредан, ноншалантан и без сувишних претензија изглед, а ипак јако професионално испланиран и урађен стил, за којим све жене жуде.

Са брзим приближавањем лета, стручњаци за љепоту су већ бацили око на неколико стилова који ће вјероватно бити на врху листе најбољих фризура ове вреле сезоне, почевши од пикси фризуре. То је фризура која се виђа и чује широм Холивуда – мало боб, мало пикси.”Углађена је, али и даље дјелује као да је прошло времена од кад сте били код фризера, као да сте се пробудили шик”, рекао је стилиста за медије.

Летњи мото за ову годину је “мање је више”. Позивајући се на писту Клое за јесен 2026.

– Текстура која дјелује природно, а не преоптерећено. Стилизовање без топлоте управо сада једноставно има смисла. Мање оштећења и функционише у складу са косом умјесто да је форсира. Мекоћа, мала несавршеност, случајни детаљи плетенице… дјелује лако, али и даље намјерно – објаснила је стилисткиња.Свима добро познати омбре, али са обртом.

Док носталгија за 2010-им пламти познати колориста Тревис Оглтри, очекује да ће се један вољени тренд вратити овог љета.

Упознајте се са модерним омбреом. Он описује ову технику као свијеж приступ постепеном ефекту бојења.

Замислите јаки балејаж, мање контраста, лако одржавање и крајеве који су само двије или три нијансе светлији уместо јарко плавог, управо то познати, као на пример Џенифер Лопез, имају на глави.

Оно што освјежава овај изглед јесте то што сви желе да и даље изгледају природно. Савршено је за бринету која жели да се осјећа свијетлијом, а да не изгледа као да је заиста било шта урадила.

Луцкаста бикси фризура: Мало боб, мало пикси

Вежите се, ово је љето за дјевојке са бикси стилом. Можда најпопуларнија фризура, ултра кратка, јако текстурирана фризура, не показује знаке успоравања у скорије вријеме.

Предвођена Зендејом, Џеси Бакли, Рамом Дуваџи, Грејси Абрамс и другима, ова фризура је оно што је боб био претходних сезона. Видим да кратка коса поново доживљава тренутак ове сезоне. Лагана, прозрачна и пуна покрета.

“Углачано је без превише труда. Мало савијања, мало раздвајања, ништа превише савршено.”

Да би изједначила изглед, стилисткиња предлаже да се крајеви распрше како би се истакли природни таласи или локне прије него што се нанесе пегла од 2,5 цм како би се редефинисао покрет ове драстично другачије фризуре.

Шампањац плава боја са тамнијим коријеном

Модерна Керолин Бесет Кенеди, Сара Пиџон, је заштитно лице новог, растућег тренда плаве косе. Названа “плава са коријеном”, ова техника бојења означава одступање од претходне владавине платинасте и избељене плаве, а назива се често шампањац плавом бојом.

Стилисти кажу да изгледа као сенка која иде из корена, а мало је светлија од клијентове основе како би се омогућило беспрекорно израстање. Људи и даље желе да се осећају заиста сјајно без одржавања које је потребно за “лажну плавушу”.”Да бих била сигурна да све дјелује повезано, често радим веома суптилно праменове на лицу како бих се уверила да се клијенти осјећају добро око лица. А пошто су праменови у тренду, а плава коса увијек има тенденцију да се мало осуши, препоручујем да се маска користи умјесто регенератора при сваком другом прању како би се коса осјећају најбоље.”

Минимално улагање за природан шармантан изглед

Ако су писте за 2026. годину икакав показатељ прогнозе летњих трендова, онда ће коса која изгледа као да сте тек устали из кревета бити у центру пажње. Ово се не односи на превише замршену и разбарушену естетика која следи након доброг сна, већ је ријеч о меким таласима другог дана који се виде на скоро сваком моделу на Клои презентацији за јесен 2026.

Плетенице, чарапе, свилене шипке – било који начин обликовања без загријавања ће бити довољан, рекла је Брејгер.

– Завршите са количином МО уља величине зрна грашка по дужини за сјај и коврџање (не коријен), затим Мороканоил текстурним спрејом или флексибилним лаком за косу за фиксирање. Благо окрените део косе да бисте га разбили и дали му мало подизање – предложила је.

Равна коса са благо увијеним крајевима на унутра

Није изненађење што Џиџи Хадид већ популаризује последњи тренд за лето: Ц-локне. Стил, који је смислио њен стилиста Димитрис Ђанетос, је “класично француско фенирање” са Ц-завојем на крајевима.

Ц локне су нови тренд

Разликују се јер имају мало више облика у поређењу са обичним фенирањем. Да би се постигао овај изглед, шишање мора бити мало равније. Ако коса има много слојева, нећете видјети овај ефекат, преноси Стил.

