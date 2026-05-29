Бурек и сирница због цијене застају у грлу

Цијене хране у Босни и Херцеговини из дана у дан расту, а посљедњи примјер из Сарајева изазвао је велику пажњу и бројне реакције грађана на друштвеним мрежама.
Наиме, на Редиту је објављен цјеновник једне сарајевске бурегџинице према којем бурек и сирница због својих цијена многима застају у грлу.
Како се наводи, килограм сјеченог бурека кошта чак 28 конвертибилних марака.
Ни остале пите нису много јефтиније. Килограм “обичног” бурека продаје се за 22 КМ, док килограм сирнице и зељанице кошта 20 КМ. Најјефтинија међу питама је кромпируша, чија цијена износи 12 КМ по килограму.
Објава је изазвала лавину коментара грађана који тврде да су цијене постале превисоке и да бурек полако постаје луксуз који многи себи не могу приуштити као некада.
“Цијена пите као некад килограм јагњетине”, “Ко ово може редовно куповати?”, “Бурек постао луксуз”, само су неки од коментара испод објаве која се брзо проширила друштвеним мрежама.
И док једни сматрају да су поскупљења резултат раста цијена меса, брашна, режија и рада, други поручују да су цијене у појединим угоститељским објектима једноставно претјеране. Једно је сигурно – омиљена пита многих више није јефтин оброк као некада.
