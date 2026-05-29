Ако имате неко од ових презимена, вучете коријене од најмоћнијих Срба

Коментари:0
Када данас изговорите своје презиме, вјероватно не размишљате о томе колико далеко у прошлост оно може да вас одведе. Ипак, управо су презимена вијековима била много више од обичног породичног обиљежја - она су чувала поријекло, припадност, статус и сјећање на претке чија су имена остала записана у историји.
Многа српска презимена која и данас постоје некада су носиле најмоћније породице средњовјековне Србије. Иза неких од њих стајали су владари, деспоти, војводе и великаши, људи који су одлучивали о судбини државе, водили битке и остављали траг у историји Балкана.
Сцена
Џенифер Лопез: Плачем већ два мјесеца
Зато не чуди што тема порекла презимена и данас изазива огромну пажњу. Многи се питају да ли њихово презиме можда крије везу са старим српским племством, владарским династијама или породицама које су некада биле симбол моћи и угледа. Иако историја не потврђује да сви данашњи носиоци ових презимена имају директно племићко поријекло, чињеница је да су управо та имена вековима била дио најважнијих страница српске историје.
Данашњи облик трајних презимена у Србији везује се за 1851. годину и кнеза Александра Карађорђевића, који је наредио да породице трајно задрже презимена према најстаријим и најзначајнијим прецима.
Ипак, захваљујући манастирским записима, повељама и средњовјековним документима, познато је да су и много раније постојале породице које су носиле презимена слична данашњим. Управо су та имена остала уписана у историји као симбол српске власти, племства и државности.
Занимљивости
Предвиђање Тарабића леди крв: Свијет ће се ломити као стакло
Бранковићи су српска властелинска и владарска породица из 14. и 15. вијека. Најпознатији представник био је Вук Бранковић, учесник Косовског боја и зет кнеза Лазара. Касније су носили титулу деспота, а историја биљежи да су владали и као самостални господари и као турски вазали.
Вјерује се да данас нема директних потомака ове породице, али презиме и даље изазива велико интересовање међу људима који истражују своје поријекло.
Бранивојевићи су били српска властелинска породица која је током 13. и почетком 14. вијека владала Хумом. Њихов родоначелник Бранивоје добио је од краља Милутина на управу Стон и Пељешац.
Србија
Опасна превара хара Србијом: Не насједајте позиве о "повријеђеним члановима породице"
Послије Милутинове смрти ширили су своје поседе и готово се осамосталили од тадашње Србије.
Балшићи су били средњовјековна српска династија која је владала Зетом од 1360. до 1421. године. Након смрти цара Душана постали су господари Зете, признајући само формално власт цара Уроша.
Њихово име и данас се често везује за приче о моћним српским породицама са приморја.
Властимировићи се сматрају првом српском владарском породицом о којој постоје историјски записи. Назив династије настао је према кнезу Властимиру, који је створио независну српску државу.
Друштво
Стиже преокрет: Метеоролози најавили пљускове и грмљавину
Историчари ову породицу понекад називају и Вишеслављевићима, према кнезу Вишеславу.
Војиновићи су били једна од најважнијих властелинских породица у време распада Српског царства током 14. вијека.
Велики војвода Војислав Војиновић и његов братанац Никола Алтомановић сматрани су међу најмоћнијим велможама тадашње Србије.
Војислављевићи су средњовјековна српска династија која је наследила власт над Дукљом. Владали су подручјима Дукље, Захумља, Рашке и Босне од 1034. до 1186. године.
Њихову доминацију касније преузимају Немањићи.
Свијет
Обратите пажњу на прописе на појединим плажама: Једна грешка вас може коштати до 1.500 евра
Вукановићи су били српска владарска породица која је владала Рашком крајем 11. и почетком 12. вијека.
Име династије настало је према великом жупану Вукану, једном од најзначајнијих српских владара тог периода.
Дејановићи, познати и као Драгаши, управљали су просторима данашње Србије, Бугарске и Сјеверне Македоније током друге половине 14. вијека.
Најпознатији представник Константин Драгаш остао је запамћен и кроз народну епску поезију као бег Костадин.
Дињичићи су били средњовјековна властелинска породица која је управљала облашћу Јадара у вријеме краљевине Босне.
Регион
Било би лијепо да је јефтиније: Какве су цијене љетовања у Хрватској
Први познати представник био је жупан Дињица, који се помиње у повељама краља Стефана Твртка из 1378. године.
Златоносовићи су били властелинска породица која је управљала облашћу Усоре.
Браћа Влађ и Стефан Златоносовић учествовали су у Косовском боју 1389. године, гдје су заробљени од стране Турака.
Јакшићи су били позната племићка породица из времена српске деспотовине.
Њихово јунаштво у борбама против Турака толико је импресионирало угарског краља Матију Корвина да их је назвао "стубовима хришћанства".
Косаче, од којих потичу и презимена Херцеговић, Косачић, Вуковић и Хранић, биле су једна од најутицајнијих породица средњовјековне Босне.
Њихови посједи налазили су се на простору данашње Херцеговине, а Влатко Вуковић био је један од војсковођа у Косовском боју.
Ауто-мото
Аларм који се не игнорише: Ако ово видите, ауто има озбиљан квар
Котроманићи су били владарска династија средњовјековне Босне која је владала од 13. до 15. вијека.
Посједовали су градове попут Бобовца, Фојнице, Високог и Крешева, а важили су за једну од најмоћнијих породица тог времена.
Лазаревићи су српска властелинска и владарска породица из 14. и 15. вијека.
Најпознатији представник био је кнез Лазар Хребељановић, који је предводио српску војску у Косовском боју, док је његов син Стефан Лазаревић остао упамћен као један од најобразованијих српских владара.
Мрњавчевићи су били средњовјековна властела која је владала дијеловима данашње Сјеверне Македоније.
Најпознатији чланови породице били су браћа Вукашин и Угљеша, док је Вукашинов син Марко остао упамћен као легендарни Краљевић Марко.
Савјети
Пчелар открио како препознати домаћи мед: ''Само протрљајте између палца и кажипрста''
Немањићи су најпознатија српска средњовјековна династија која је владала Србијом више од два вијека.
У овој лози смјењивали су се краљеви, цареви и светитељи, а управо су они поставили темеље средњовјековне српске државе и културе.
Облачићи су били средњовјековна властелинска породица са посједима на сјеверу Шумадије.
Раде Облачић сматра се родоначелником породице и служио је деспоту Стефану Лазаревићу и Ђурђу Бранковићу.
Ауто-мото
Како заштитити аутомобил током великих врућина?
Павловићи, познати и као Јабланићи, били су средњовјековна породица која је управљала источним дијеловима данашње Босне и Херцеговине.
Њихов најпознатији представник био је Павле Раденовић.
Санковићи су били средњовјековна властелинска породица из Хумске земље.Важили су за једну од значајних породица средњовјековне Босне.
Љубав и секс
У овим професијама су највећи невјерници
Црнојевићи су били српска племићка династија из Црне Горе која је Зетом и Црном Гором владала до 1498. године.
Поред политичке моћи, остали су упамћени и по томе што су на ове просторе донијели једну од првих штампарија.
Иако многа од ових презимена звуче моћно и аристократски, историчари упозоравају да исто презиме не значи аутоматски и директно поријекло од средњовјековних великаша.
Током вијекова породице су се селиле, презимена мијењала, а нека имена су постајала веома распрострањена међу обичним народом. Ипак, интересовање за поријекло никада није нестало.
Сцена
Џејла Рамовић: Била сам заљубљена у Милана Станковића
Управо зато генеалогија данас постаје све популарнија - људи желе да сазнају одакле долазе, ко су били њихови преци и да ли њихово породично име крије причу стару вијковима.
Можда управо ваше презиме носи траг неког давног времена, старе државе, властелинске породице или историје коју још нисте истражили. И баш у томе лежи посебна фасцинација српских презимена - она нису само административни податак, већ дио идентитета који се преноси генерацијама.
Наука и технологија
Шта заправо значи Хуавеи, шта Самсунг, а шта Шаоми
Нека од њих данас звуче сасвим обично, али су некада била симбол моћи, богатства и утицаја. Зато није чудно што приче о најстаријим српским презименима и даље привлаче огромну пажњу и буде машту људи који желе да открију да ли се иза њиховог породичног имена можда крије историја много већа него што су икада мислили.
(Историјски забавник)
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Здравље
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Породица
4 д0
Породица
5 д1
Породица
1 седм0
Породица
1 седм0
Најновије
09
49
09
48
09
44
09
38
09
37
Тренутно на програму