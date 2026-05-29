Logo
Large banner

Ако имате неко од ових презимена, вучете коријене од најмоћнијих Срба

29.05.2026 09:35

Коментари:

0
Ако имате неко од ових презимена, вучете коријене од најмоћнијих Срба
Фото: Pixabay

Када данас изговорите своје презиме, вјероватно не размишљате о томе колико далеко у прошлост оно може да вас одведе. Ипак, управо су презимена вијековима била много више од обичног породичног обиљежја - она су чувала поријекло, припадност, статус и сјећање на претке чија су имена остала записана у историји.

Многа српска презимена која и данас постоје некада су носиле најмоћније породице средњовјековне Србије. Иза неких од њих стајали су владари, деспоти, војводе и великаши, људи који су одлучивали о судбини државе, водили битке и остављали траг у историји Балкана.

Џенифер Лопез

Сцена

Џенифер Лопез: Плачем већ два мјесеца

Зато не чуди што тема порекла презимена и данас изазива огромну пажњу. Многи се питају да ли њихово презиме можда крије везу са старим српским племством, владарским династијама или породицама које су некада биле симбол моћи и угледа. Иако историја не потврђује да сви данашњи носиоци ових презимена имају директно племићко поријекло, чињеница је да су управо та имена вековима била дио најважнијих страница српске историје.

Како су настала српска презимена

Данашњи облик трајних презимена у Србији везује се за 1851. годину и кнеза Александра Карађорђевића, који је наредио да породице трајно задрже презимена према најстаријим и најзначајнијим прецима.

Ипак, захваљујући манастирским записима, повељама и средњовјековним документима, познато је да су и много раније постојале породице које су носиле презимена слична данашњим. Управо су та имена остала уписана у историји као симбол српске власти, племства и државности.

Тарабићи

Занимљивости

Предвиђање Тарабића леди крв: Свијет ће се ломити као стакло

Бранковић

Бранковићи су српска властелинска и владарска породица из 14. и 15. вијека. Најпознатији представник био је Вук Бранковић, учесник Косовског боја и зет кнеза Лазара. Касније су носили титулу деспота, а историја биљежи да су владали и као самостални господари и као турски вазали.

Вјерује се да данас нема директних потомака ове породице, али презиме и даље изазива велико интересовање међу људима који истражују своје поријекло.

Бранивојевић

Бранивојевићи су били српска властелинска породица која је током 13. и почетком 14. вијека владала Хумом. Њихов родоначелник Бранивоје добио је од краља Милутина на управу Стон и Пељешац.

Мобилни телефон

Србија

Опасна превара хара Србијом: Не насједајте позиве о "повријеђеним члановима породице"

Послије Милутинове смрти ширили су своје поседе и готово се осамосталили од тадашње Србије.

Балшић

Балшићи су били средњовјековна српска династија која је владала Зетом од 1360. до 1421. године. Након смрти цара Душана постали су господари Зете, признајући само формално власт цара Уроша.

Њихово име и данас се често везује за приче о моћним српским породицама са приморја.

Властимировић

Властимировићи се сматрају првом српском владарском породицом о којој постоје историјски записи. Назив династије настао је према кнезу Властимиру, који је створио независну српску државу.

Саобраћај киша

Друштво

Стиже преокрет: Метеоролози најавили пљускове и грмљавину

Историчари ову породицу понекад називају и Вишеслављевићима, према кнезу Вишеславу.

Војиновић

Војиновићи су били једна од најважнијих властелинских породица у време распада Српског царства током 14. вијека.

Велики војвода Војислав Војиновић и његов братанац Никола Алтомановић сматрани су међу најмоћнијим велможама тадашње Србије.

Војислављевић

Војислављевићи су средњовјековна српска династија која је наследила власт над Дукљом. Владали су подручјима Дукље, Захумља, Рашке и Босне од 1034. до 1186. године.

Њихову доминацију касније преузимају Немањићи.

plaza more

Свијет

Обратите пажњу на прописе на појединим плажама: Једна грешка вас може коштати до 1.500 евра

Вукановић

Вукановићи су били српска владарска породица која је владала Рашком крајем 11. и почетком 12. вијека.

Име династије настало је према великом жупану Вукану, једном од најзначајнијих српских владара тог периода.

Дејановић

Дејановићи, познати и као Драгаши, управљали су просторима данашње Србије, Бугарске и Сјеверне Македоније током друге половине 14. вијека.

Најпознатији представник Константин Драгаш остао је запамћен и кроз народну епску поезију као бег Костадин.

Дињичић

Дињичићи су били средњовјековна властелинска породица која је управљала облашћу Јадара у вријеме краљевине Босне.

Сплит

Регион

Било би лијепо да је јефтиније: Какве су цијене љетовања у Хрватској

Први познати представник био је жупан Дињица, који се помиње у повељама краља Стефана Твртка из 1378. године.

Златоносовић

Златоносовићи су били властелинска породица која је управљала облашћу Усоре.

Браћа Влађ и Стефан Златоносовић учествовали су у Косовском боју 1389. године, гдје су заробљени од стране Турака.

Јакшић

Јакшићи су били позната племићка породица из времена српске деспотовине.

Њихово јунаштво у борбама против Турака толико је импресионирало угарског краља Матију Корвина да их је назвао "стубовима хришћанства".

Косаче

Косаче, од којих потичу и презимена Херцеговић, Косачић, Вуковић и Хранић, биле су једна од најутицајнијих породица средњовјековне Босне.

Њихови посједи налазили су се на простору данашње Херцеговине, а Влатко Вуковић био је један од војсковођа у Косовском боју.

илу-аутомобил

Ауто-мото

Аларм који се не игнорише: Ако ово видите, ауто има озбиљан квар

Котроманић

Котроманићи су били владарска династија средњовјековне Босне која је владала од 13. до 15. вијека.

Посједовали су градове попут Бобовца, Фојнице, Високог и Крешева, а важили су за једну од најмоћнијих породица тог времена.

Лазаревић

Лазаревићи су српска властелинска и владарска породица из 14. и 15. вијека.

Најпознатији представник био је кнез Лазар Хребељановић, који је предводио српску војску у Косовском боју, док је његов син Стефан Лазаревић остао упамћен као један од најобразованијих српских владара.

Мрњавчевић

Мрњавчевићи су били средњовјековна властела која је владала дијеловима данашње Сјеверне Македоније.

Најпознатији чланови породице били су браћа Вукашин и Угљеша, док је Вукашинов син Марко остао упамћен као легендарни Краљевић Марко.

Мед

Савјети

Пчелар открио како препознати домаћи мед: ''Само протрљајте између палца и кажипрста''

Немањић

Немањићи су најпознатија српска средњовјековна династија која је владала Србијом више од два вијека.

У овој лози смјењивали су се краљеви, цареви и светитељи, а управо су они поставили темеље средњовјековне српске државе и културе.

Облачић

Облачићи су били средњовјековна властелинска породица са посједима на сјеверу Шумадије.

Раде Облачић сматра се родоначелником породице и служио је деспоту Стефану Лазаревићу и Ђурђу Бранковићу.

клима аутомобил

Ауто-мото

Како заштитити аутомобил током великих врућина?

Павловић

Павловићи, познати и као Јабланићи, били су средњовјековна породица која је управљала источним дијеловима данашње Босне и Херцеговине.

Њихов најпознатији представник био је Павле Раденовић.

Санковић

Санковићи су били средњовјековна властелинска породица из Хумске земље.Важили су за једну од значајних породица средњовјековне Босне.

Превара / Илустративна фотографија

Љубав и секс

У овим професијама су највећи невјерници

Црнојевић

Црнојевићи су били српска племићка династија из Црне Горе која је Зетом и Црном Гором владала до 1498. године.

Поред политичке моћи, остали су упамћени и по томе што су на ове просторе донијели једну од првих штампарија.

Да ли презиме заиста открива "плаву крв"?

Иако многа од ових презимена звуче моћно и аристократски, историчари упозоравају да исто презиме не значи аутоматски и директно поријекло од средњовјековних великаша.

Током вијекова породице су се селиле, презимена мијењала, а нека имена су постајала веома распрострањена међу обичним народом. Ипак, интересовање за поријекло никада није нестало.

Џејла Рамовић

Сцена

Џејла Рамовић: Била сам заљубљена у Милана Станковића

Управо зато генеалогија данас постаје све популарнија - људи желе да сазнају одакле долазе, ко су били њихови преци и да ли њихово породично име крије причу стару вијковима.

Презимена као део идентитета

Можда управо ваше презиме носи траг неког давног времена, старе државе, властелинске породице или историје коју још нисте истражили. И баш у томе лежи посебна фасцинација српских презимена - она нису само административни податак, већ дио идентитета који се преноси генерацијама.

Samsung s26 ultra

Наука и технологија

Шта заправо значи Хуавеи, шта Самсунг, а шта Шаоми

Нека од њих данас звуче сасвим обично, али су некада била симбол моћи, богатства и утицаја. Зато није чудно што приче о најстаријим српским презименима и даље привлаче огромну пажњу и буде машту људи који желе да открију да ли се иза њиховог породичног имена можда крије историја много већа него што су икада мислили.

(Историјски забавник)

Подијели:

Тагови :

породица

презиме

значење презимена

историја

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

materinski dodatak mama beba

Друштво

Најљепше вијести стижу из породилишта: Рођено 17 беба

1 ч

0
Идеално вријеме за боравак напољу: Жива у термометру данас иде до 31 степен

Друштво

Идеално вријеме за боравак напољу: Жива у термометру данас иде до 31 степен

2 ч

0
Кувана јаја

Здравље

Већи унос јаја повезан са смањеним ризиком од деменције

2 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Хороскоп за 29. мај: Овај знак данас доноси пресудну одлуку

2 ч

0

Више из рубрике

Радосна сјевојчица се игра са љубичастим аутићем играчком по сунчаном дану у парку.

Породица

Ово име за дјевојчице је у посљедње вријеме све више популарно: ''Она која је весела и мила''

4 д

0
Развела се дан након вјенчања због шале младожење

Породица

Развела се дан након вјенчања због шале младожење

5 д

1
Значајна церемонија крштења са бебом коју држе чланови породице у црквеном окружењу.

Породица

Кум није дугме: Зашто кумство не ваља одбијати?

1 седм

0
Отац држи говор на кћеркиној свадби

Породица

''Кад отац прича из срца, сви ћуте'': Људи у сузама због емотивног говора оца на кћеркиној свадби

1 седм

0

  • Најновије

09

49

Сутра су Духовске задушнице: Свештеници објаснили шта је суштина тога дана

09

48

Крај ере "тенковања": НБА уводи револуционарна правила за драфт-лутрију

09

44

Нашао смотак новчаница од 100 КМ па све одушевио потезом

09

38

Румунска војска пратила дрон који је ударио у зграду: Зашто га није оборила?

09

37

Потписани меморандуми са представницима америчких компанија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner