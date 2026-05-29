Logo
Large banner

Шта заправо значи Хуавеи, шта Самсунг, а шта Шаоми

Аутор:

АТВ
29.05.2026 08:21

Коментари:

0
Шта заправо значи Хуавеи, шта Самсунг, а шта Шаоми

Када данас чујемо имена попут Шаоми, Хуавеи или ОнеПлус, одмах помислимо на телефоне, таблете и паметне уређаје.

Ипак, иза тих необичних назива често стоје занимљиве симболике коју већина корисника никада није примијетила.

Шаоми: "мало зрно пиринча" које је освојило свијет

Име Шаоми на кинеском значи "мало просо" или "зрно пиринча". Оснивач Леи Јун објаснио је да назив симболизује идеју да и нешто мало може да постане огромно.

policija hrvatska

Регион

Атумобил слетио са пута, има погинулих: Тешка несрећа у Хрватској

Постоји и дубље значење. "Шао" се повезује са будистичким концептом да једно мало зрно може имати огромну снагу, док "Ми" многи тумаче као скраћеницу за "Мобиле Интернет" или чак "Мишн Импосибл", јер је компанија у почетку дјеловала као немогућа мисија против тада доминантних брендова.

Данас је Шаоми један од највећих произвођача телефона на свијету, али име и даље подсјећа на скроман почетак компаније.

Хуавеи: Име које звучи моћно

Назив Хуавеи састоји се од две кинеске ријечи. "Хуа" се често повезује са Кином или појмом "сјајно", док "Веи" значи достигнуће или моћ.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Нисмо поновили грешке из Ирака

Комбинација се најчешће преводи као "кинеско достигнуће" или "велика кинеска моћ". То заправо савршено описује амбицију компаније која је од произвођача телеком опреме постала глобални технолошки гигант.

Занимљиво је да се име Хуавеи дуго погрешно изговарало широм свијета, па је компанија чак правила посебне маркетиншке кампање како би људи научили правилан изговор.

Леново: Спој легенде и латинског језика

Име Леново настало је спајањем двије речи.

"Ле" долази из оригиналног назива компаније "Леџенд", док "ново" на латинском значи управо "ново". Дакле, Леново практично значи "нова легенда".

Дивљање на путу код Мостара

Градови и општине

Снимљено дивљање на путу у БиХ, наводно изазвао несрећу

Компанија је промијенила име када је кренула у глобалну експанзију, јер је назив "Леџенд" био превише генерички и тешко заштитити на међународном тржишту.

ОнеПлус: Филозофија "увијек више"

Код ОнеПлус прича је једноставнија, али веома паметно осмишљена.

Број "1" представља најбољи могући производ или стандард, док "Плус" симболизује жељу компаније да понуди нешто више од конкуренције. Цијела филозофија касније је преточена и у чувени слоган "Невер Сетл".

Самсунг: "Три звијезде" које симболизују величину

Име Самсунг долази из корејског језика и састоји се од двије речи: "Сам" значи три, а "Сунг" значи звијезда.

Оснивач компаније желио је назив који симболизује нешто велико, моћно и вјечно. У корејској култури број три представља снагу и величину, док звијезде симболизују трајност и успјех.

Ротација полиција

Хроника

Авганистанац нанио тешке повреде ножем Србину: Младић (22) се бори за живот

Занимљиво је да Самсунг у почетку уопште није био технолошка компанија. Фирма је основана још 1938. године и првобитно се бавила трговином хране, резанцима и сушеном рибом. Тек деценијама касније компанија је ушла у свијет електронике и постала један од највећих произвођача телефона, телевизора и чипова на планети.

Стари Самсунг лого чак је имао три звијезде, директну референцу на само име компаније.

Хонор: име које значи част и престиж

ХОНОР је добио име по енглеској ријечи "хонор", односно "част".

Компанија је жељела назив који звучи интернационално, премиум и лако памтљиво широм свијета. Идеја је била да телефони представљају квалитет и понос корисника који их користе.

Хонор је првобитно био подбренд компаније Хуавеи, фокусиран на млађу публику и повољније уређаје. Касније је постао засебан бренд, али је задржао филозофију модерног дизајна и јаких перформанси по нижој цијени, преноси "Курир".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хуавеј

Самсунг

паметни телефони

Имена компанија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

пјевачица млада дјевојка

Сцена

Џејла Рамовић: Била сам заљубљена у Милана Станковића

1 ч

0
materinski dodatak mama beba

Друштво

Најљепше вијести стижу из породилишта: Рођено 17 беба

1 ч

0
Рибе у језеру.

Србија

Језив призор на Гружанском језеру: Извучено више од тоне и по угинуле рибе

1 ч

0
Трактор ради на њиви.

Хроника

Током копања њиве пронашао људски скелет: Хорор у Сурчину

2 ч

0

Више из рубрике

Стижу лажни мејлови с праве Мајкрософтове адресе

Наука и технологија

Стижу лажни мејлови с праве Мајкрософтове адресе

15 ч

0
Младић сједи испред рачунара у зеленој мајици са слушалицама на ушима.

Наука и технологија

Лажне замке вребају нестрпљиве играче: Ако видите ову понуду – не кликћите

20 ч

0
Стижу претплате на Инстаграм и Фејсбук - ово су цијене

Наука и технологија

Стижу претплате на Инстаграм и Фејсбук - ово су цијене

20 ч

1
Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.

Наука и технологија

Све већи број Словенаца користи АИ за планирање путовања: Ово су најчешћа питања

21 ч

1

  • Најновије

09

49

Сутра су Духовске задушнице: Свештеници објаснили шта је суштина тога дана

09

48

Крај ере "тенковања": НБА уводи револуционарна правила за драфт-лутрију

09

44

Нашао смотак новчаница од 100 КМ па све одушевио потезом

09

38

Румунска војска пратила дрон који је ударио у зграду: Зашто га није оборила?

09

37

Потписани меморандуми са представницима америчких компанија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner