Шта заправо значи Хуавеи, шта Самсунг, а шта Шаоми

Аутор:АТВ
Коментари:0
Када данас чујемо имена попут Шаоми, Хуавеи или ОнеПлус, одмах помислимо на телефоне, таблете и паметне уређаје.
Ипак, иза тих необичних назива често стоје занимљиве симболике коју већина корисника никада није примијетила.
Име Шаоми на кинеском значи "мало просо" или "зрно пиринча". Оснивач Леи Јун објаснио је да назив симболизује идеју да и нешто мало може да постане огромно.
Постоји и дубље значење. "Шао" се повезује са будистичким концептом да једно мало зрно може имати огромну снагу, док "Ми" многи тумаче као скраћеницу за "Мобиле Интернет" или чак "Мишн Импосибл", јер је компанија у почетку дјеловала као немогућа мисија против тада доминантних брендова.
Данас је Шаоми један од највећих произвођача телефона на свијету, али име и даље подсјећа на скроман почетак компаније.
Назив Хуавеи састоји се од две кинеске ријечи. "Хуа" се често повезује са Кином или појмом "сјајно", док "Веи" значи достигнуће или моћ.
Комбинација се најчешће преводи као "кинеско достигнуће" или "велика кинеска моћ". То заправо савршено описује амбицију компаније која је од произвођача телеком опреме постала глобални технолошки гигант.
Занимљиво је да се име Хуавеи дуго погрешно изговарало широм свијета, па је компанија чак правила посебне маркетиншке кампање како би људи научили правилан изговор.
Име Леново настало је спајањем двије речи.
"Ле" долази из оригиналног назива компаније "Леџенд", док "ново" на латинском значи управо "ново". Дакле, Леново практично значи "нова легенда".
Компанија је промијенила име када је кренула у глобалну експанзију, јер је назив "Леџенд" био превише генерички и тешко заштитити на међународном тржишту.
Код ОнеПлус прича је једноставнија, али веома паметно осмишљена.
Број "1" представља најбољи могући производ или стандард, док "Плус" симболизује жељу компаније да понуди нешто више од конкуренције. Цијела филозофија касније је преточена и у чувени слоган "Невер Сетл".
Име Самсунг долази из корејског језика и састоји се од двије речи: "Сам" значи три, а "Сунг" значи звијезда.
Оснивач компаније желио је назив који симболизује нешто велико, моћно и вјечно. У корејској култури број три представља снагу и величину, док звијезде симболизују трајност и успјех.
Занимљиво је да Самсунг у почетку уопште није био технолошка компанија. Фирма је основана још 1938. године и првобитно се бавила трговином хране, резанцима и сушеном рибом. Тек деценијама касније компанија је ушла у свијет електронике и постала један од највећих произвођача телефона, телевизора и чипова на планети.
Стари Самсунг лого чак је имао три звијезде, директну референцу на само име компаније.
ХОНОР је добио име по енглеској ријечи "хонор", односно "част".
Компанија је жељела назив који звучи интернационално, премиум и лако памтљиво широм свијета. Идеја је била да телефони представљају квалитет и понос корисника који их користе.
Хонор је првобитно био подбренд компаније Хуавеи, фокусиран на млађу публику и повољније уређаје. Касније је постао засебан бренд, али је задржао филозофију модерног дизајна и јаких перформанси по нижој цијени, преноси "Курир".
