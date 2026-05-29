Лукашенко о разговору са Макроном: Нуклеарно оружје било би употребљено само у једном случају

Предсједник Белорусије Александар Лукашенко изјавио је да је 24. маја, на иницијативу Париза, разговарао телефоном са предсједником Француске Емануелом Макроном.
Коментаришући то да су се појавиле различите верзије њиховог разговара, између осталог да га је Макрон позвао како би га наводно спријечио од уласка у рат, Лукашенко је рекао да о томе није било ријечи.
"Макрон ме добро зна, да је боље не упозоравати ме. Прије него што нешто урадим добро промислим. И за разлику од њих размишљам о томе - а шта после", рекао је Лукашенко новинарима у Астани послије Евроазијског економског форума.
Лукашенко је у разговору рекао француском предсједнику да би нуклеарно оружје било примјењено само у случају агресије против Бјелорусије.
"Само у једном случају би било примењено нуклеарно оружје: ако би била извршена агресија на Бјелорусију", рекао је он и додао да је Макрона уверио да нема намеру да улази ни у какав рат.
Лукашенко је истакао да су се он у Макрон сложили да питања европске безбједности треба да се рјешавају у Европи.
"Јединственог смо става да питања европске безбедности и Европе треба да се решавају у Европи. Није потребно да нас Доналд Трамп лупа по глави и да нас подстиче на мир. Ми треба да рјешавамо та питања. Јер ми овдје живимо. Узгред, Трамп је о томе више пута говорио - да је рат у Украјини европско питање. Исправно је рекао. Треба да идемо у том правцу и доносимо одлуке а не да чекамо да нас неко узме као угинуле мачиће и стави за преговарачки сто и натера да рјешавамо те проблеме", рекао је Лукашенко.
Како је рекао, он је позвао Макрона да буде мотор у промовисању дијалога у Европи и позвао га у Белорусију.
"Ти си вођа, покрени се", навео је он детаље разговора.
Такође је рекао да је саговорнику предложио да се у Минску састане са њим и руским предсједником Владимиром Путином, као и да Макрон није искључио ту могућност.
"У Москву вам се можда баш и не иде, Путин и ја бисмо се састали с вама у Минску", рекао је Лукашенко, додајући да је потребно само позвати Путина и затим доћи, сести и без увијања разговарати.
Најавио је да ускоро у Минск стиже Макронов изасланик.
"Рекао сам: Слушај, ми разговарамо- то је практично отворена веза. О чему можемо да разговарамо? Послије Јеревана ниси дошао у Москву, ни у Минск. О чему да причамо? Он одговара: Господине председниче, да ли бисте примили мог изасланика, да са њим разговарате и да ми он то послије све пренесе? Одговорио сам: Ако се плашиш да дођеш у Минск, пошаљи особу од повјерења. За пар дана, у понедјељак, уторак тај човјек ће бити овде", рекао је Лукашенко.
Како је рекао, разговор са Макроном је био пријатељски, трајао је сат и 40 минута.
Он је навео да је са Макроном разговарао о Украјини и преговорима Белорусије и САД.
