Logo
Large banner

Лукашенко о разговору са Макроном: Нуклеарно оружје било би употребљено само у једном случају

Аутор:

АТВ
29.05.2026 17:14

Коментари:

1
Предсједник Белорусије Александар Лукашенко одржао је говор у бази специјалних снага Министарства унутрашњих послова Бјелорусије у Минску, Бјелорусија, 30. децембра 2020. године.
Фото: Tanjug/Maxim Guchek/BelTA Pool Photo via AP

Предсједник Белорусије Александар Лукашенко изјавио је да је 24. маја, на иницијативу Париза, разговарао телефоном са предсједником Француске Емануелом Макроном.

Коментаришући то да су се појавиле различите верзије њиховог разговара, између осталог да га је Макрон позвао како би га наводно спријечио од уласка у рат, Лукашенко је рекао да о томе није било ријечи.

"Макрон ме добро зна, да је боље не упозоравати ме. Прије него што нешто урадим добро промислим. И за разлику од њих размишљам о томе - а шта после", рекао је Лукашенко новинарима у Астани послије Евроазијског економског форума.

Лукашенко је у разговору рекао француском предсједнику да би нуклеарно оружје било примјењено само у случају агресије против Бјелорусије.

"Само у једном случају би било примењено нуклеарно оружје: ако би била извршена агресија на Бјелорусију", рекао је он и додао да је Макрона уверио да нема намеру да улази ни у какав рат.

Европска безбједност је европско питање

Лукашенко је истакао да су се он у Макрон сложили да питања европске безбједности треба да се рјешавају у Европи.

"Јединственог смо става да питања европске безбедности и Европе треба да се решавају у Европи. Није потребно да нас Доналд Трамп лупа по глави и да нас подстиче на мир. Ми треба да рјешавамо та питања. Јер ми овдје живимо. Узгред, Трамп је о томе више пута говорио - да је рат у Украјини европско питање. Исправно је рекао. Треба да идемо у том правцу и доносимо одлуке а не да чекамо да нас неко узме као угинуле мачиће и стави за преговарачки сто и натера да рјешавамо те проблеме", рекао је Лукашенко.

Приједлог Макрону да дође у Минск и тамо се састане с Путином

Како је рекао, он је позвао Макрона да буде мотор у промовисању дијалога у Европи и позвао га у Белорусију.

"Ти си вођа, покрени се", навео је он детаље разговора.

Такође је рекао да је саговорнику предложио да се у Минску састане са њим и руским предсједником Владимиром Путином, као и да Макрон није искључио ту могућност.

"У Москву вам се можда баш и не иде, Путин и ја бисмо се састали с вама у Минску", рекао је Лукашенко, додајући да је потребно само позвати Путина и затим доћи, сести и без увијања разговарати.

Најавио је да ускоро у Минск стиже Макронов изасланик.

Владимир Путин

Свијет

Путин и Лукашенко подигли нуклеарне снаге: Бранићемо отаџбину од Бреста до Владивостока

"Рекао сам: Слушај, ми разговарамо- то је практично отворена веза. О чему можемо да разговарамо? Послије Јеревана ниси дошао у Москву, ни у Минск. О чему да причамо? Он одговара: Господине председниче, да ли бисте примили мог изасланика, да са њим разговарате и да ми он то послије све пренесе? Одговорио сам: Ако се плашиш да дођеш у Минск, пошаљи особу од повјерења. За пар дана, у понедјељак, уторак тај човјек ће бити овде", рекао је Лукашенко.

Како је рекао, разговор са Макроном је био пријатељски, трајао је сат и 40 минута.

Он је навео да је са Макроном разговарао о Украјини и преговорима Белорусије и САД.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Александар Лукашенко

Бјелорусија

Емануел Макрон

Француска

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Бјелоруски председник Александар Лукашенко говори официрима како присуствује заједничким нуклеарним вјежбама које одржавају руске и бјелоруске оружане снаге у Асиповичком округу Белорусије, четвртак, 21. мај 2026.

Свијет

Лукашенко демантовао Зеленског: Бјелорусија се не укључује у сукоб

1 седм

0
Владимир Путин Русија

Свијет

Путин: Нуклеарно оружје мора да чува суверенитет Русије

1 седм

0
Руски предсједник Владимир Путин и предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко поздрављају се на састанку у Кремљу у Москви, Русија, петак, 8. мај 2026.

Свијет

Састали се Путин и Лукашенко: Познато о чему су разговарали

2 седм

0
Бјелоруска војска почела обуку за употребу руског нуклеарног оружја

Свијет

Бјелоруска војска почела обуку за употребу руског нуклеарног оружја

1 седм

0

Више из рубрике

Медведев упозорио грађане ЕУ: Будите опрезни и ничему се не чудите

Свијет

Медведев упозорио грађане ЕУ: Будите опрезни и ничему се не чудите

1 ч

2
Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.

Свијет

Драма у СЗО због еболе: "Затворити границе одмах и без одлагања"

2 ч

0
vrućina sunce toplota

Свијет

Топлотни талас се шири Европом: Школе затворене, на снази црвено упозорење

3 ч

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Свијет

Ухапшено 8 ученица након смртоносног пожара у женском интернату: Хаос у Кенији

3 ч

0

  • Најновије

17

42

Трамп: Техеран не смије имати нуклеарно оружје, Ормуски мореуз мора бити отворен одмах

17

23

Додик коментарисао могући долазак Антонија Занардија Ландија за високог представника

17

19

Минић: Пред сваке изборе бесмислице о бјежању функционера са тонама злата

17

14

Лукашенко о разговору са Макроном: Нуклеарно оружје било би употребљено само у једном случају

17

10

Центар дана, 29.05.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner