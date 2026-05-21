Путин: Нуклеарно оружје мора да чува суверенитет Русије

Руски предсједник Владимир Путин истакао је да растуће тензије у свијету и појава нових пријетњи и ризика захтијевају употребу нуклеарне силе као стратешког одвраћања.
Путин је поручио да ће Москва настојати да искористи свој арсенал како би одржала нуклеарни паритет и равнотежу снага на глобалном нивоу, преноси бјелоруска новинска агенција Белта.
Он је оцијенио да нуклеарна тријада мора да служи као гарант суверенитета и Русије и Бјелорусије.
Предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко рекао је да се његова земља "неће борити ни са ким" осим ако не буде морала.
Украјина је раније саопштила да Русија планира напад са територије Бјелорусије, упозоравајући Минск на посљедице у случају војне интервенције.
Оружане снаге Русије од 19. до 21. маја изводе вјежбе припреме и употребе нуклеарних снага у случају могуће агресије, уз учешће ракетних стратешких снага и авијације дугог домета. У вјежбама, такође, учествују и снаге Бјелорусије.
(СРНА)
