Важна промјена на границама остаје на снази још шест мјесеци: Словенија донијела одлуку

Влада Словеније продужила је данас за још шест мјесеци контроле на граници са Хрватском и Мађарском, наводећи као разлог нестабилне безбједносне услове у сусједству и шире.
Контроле на јужној и источној граници Словеније су на снази од октобра 2023. године и остаће на снази најмање до 21. децембра, преноси СТА.
Словенија је 2023. године први пут увела контроле на својим границама са Хрватском и Мађарском као одговор на одлуку Италије да успостави контроле на граници са Словенијом, а данашња одлука донијета је након што је Италија још једном саопштила да задржава граничне контроле на снази још шест мјесеци.
Влада Словеније је у образложењу навела и да је безбједносна ситуација и даље изазовна и да су поред сукоба у Украјини, чланице ЕУ и државе кандидаткиње изложене разним дестабилизујућим активностима, хибридним пријетњама, кампањама дезинформација, а као дестабилизијући фактори наводе се ефекти рата у Ирану и шира ситуација на Блиском истоку, као и међународни криминални кругови, илегалне миграције и трговина људима.
(Танјуг)
