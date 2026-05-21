Важна промјена на границама остаје на снази још шест мјесеци: Словенија донијела одлуку

Аутор:

АТВ
21.05.2026 15:38

Нови гранични прелаз Градишка. На фотографији се види знак СТОП.
Фото: АТВ

Влада Словеније продужила је данас за још шест мјесеци контроле на граници са Хрватском и Мађарском, наводећи као разлог нестабилне безбједносне услове у сусједству и шире.

Контроле на јужној и источној граници Словеније су на снази од октобра 2023. године и остаће на снази најмање до 21. децембра, преноси СТА.

Словенија је 2023. године први пут увела контроле на својим границама са Хрватском и Мађарском као одговор на одлуку Италије да успостави контроле на граници са Словенијом, а данашња одлука донијета је након што је Италија још једном саопштила да задржава граничне контроле на снази још шест мјесеци.

Влада Словеније је у образложењу навела и да је безбједносна ситуација и даље изазовна и да су поред сукоба у Украјини, чланице ЕУ и државе кандидаткиње изложене разним дестабилизујућим активностима, хибридним пријетњама, кампањама дезинформација, а као дестабилизијући фактори наводе се ефекти рата у Ирану и шира ситуација на Блиском истоку, као и међународни криминални кругови, илегалне миграције и трговина људима.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Хрватска

Словенија

Гранични прелаз

Европска унија

