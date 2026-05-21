Србија уводи концепт флексибилног кориштења ваздушног простора

Влада Србије усвојила је данас уредбу којом се уводи примјена концепта флексибилног кориштења ваздушног простора.
Ријеч је о концепту којим се ваздушни простор посматра као недјељива цјелина и свакодневно прилагођава потребама корисника, саопштено је из Владе Србије.
На овај начин обезбјеђује се најефикасније кориштење ваздушног простора како за цивилне, тако и за војне и полицијске ваздухоплове.
Ово је и начин да се допринесе не само ефикасности ваздушног саобраћаја, већ и његовој безбједности, саопштено је из Владе Србије.
(СРНА)
