Упуцан познати угоститељ у Београду

21.05.2026 12:36

Фото: Tanjug/Boris Milivojević

У једном угоститељском објекту на Новом Београду данас је дошло до пуцњаве у којој је рањен Г.С., иначе власник више познатих престоничких ресторана.

Према првим и незваничним информацијама, на Г.С. је испаљено више хитаца, а жртва је задобила прострелне ране у предјелу ноге и надлактице. На лице мјеста су одмах упућене јаке снаге полиције и екипе Хитне помоћи.

Хитно превезен у болницу

Рањени угоститељ је колима Хитне помоћи хитно транспортован у Ургентни центар ради указивања љекарске помоћи. Према првим љекарским прогнозама, иако је ријеч о тешким тјелесним повредама у виду прострелних рана, Г.С. се налази ван животне опасности.

Опсадно стање и потрага за нападачем

Одмах након пуцњаве, полиција је блокирала кварт у којем се налази ресторан и покренула акцију "Вихор".

Форензичари и инспектори криминалистичке полиције тренутно врше детаљан увиђај унутар и испред објекта.

Полиција преузима снимке са сигурносних камера са ресторана, али и околних објеката, како би се утврдио идентитет нападача и правац у којем је побјегао.

Узимају се изјаве од запослених и гостију који су се у тренутку напада затекли на лицу мјеста.

За сада нема званичних информација о мотиву овог напада, као ни о томе да ли је нападач имао саучеснике. Истрага је у току, а полиција интензивно трага за осумњиченим.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

