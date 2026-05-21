Упуцан познати угоститељ у Београду

У једном угоститељском објекту на Новом Београду данас је дошло до пуцњаве у којој је рањен Г.С., иначе власник више познатих престоничких ресторана.
Према првим и незваничним информацијама, на Г.С. је испаљено више хитаца, а жртва је задобила прострелне ране у предјелу ноге и надлактице. На лице мјеста су одмах упућене јаке снаге полиције и екипе Хитне помоћи.
Рањени угоститељ је колима Хитне помоћи хитно транспортован у Ургентни центар ради указивања љекарске помоћи. Према првим љекарским прогнозама, иако је ријеч о тешким тјелесним повредама у виду прострелних рана, Г.С. се налази ван животне опасности.
Одмах након пуцњаве, полиција је блокирала кварт у којем се налази ресторан и покренула акцију "Вихор".
Форензичари и инспектори криминалистичке полиције тренутно врше детаљан увиђај унутар и испред објекта.
Полиција преузима снимке са сигурносних камера са ресторана, али и околних објеката, како би се утврдио идентитет нападача и правац у којем је побјегао.
Узимају се изјаве од запослених и гостију који су се у тренутку напада затекли на лицу мјеста.
За сада нема званичних информација о мотиву овог напада, као ни о томе да ли је нападач имао саучеснике. Истрага је у току, а полиција интензивно трага за осумњиченим.
