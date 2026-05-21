Марија Захарова реаговала због Ратка Младића

Извор:

СРНА

21.05.2026 13:18

Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Међународни механизам за кривичне судове у Хагу показао је нечовјечност одлуком да српски генерал Ратко Младић не буде пуштен на лијечење, а занимљиво је како то не интересује невладине организације које се баве праћењем услова у затворима, рекла је портпарол руском Министарства спољних послова Марија Захарова.

Коментаришући то што је предсједник Механизма Грасијела Гати Сантана још једном одбила да омогући лијечење тешко болесном генералу Младићу у Србији, Захарова је констатовала да то указује на озбиљне проблеме у систему повезане са поштовањем елементарних принципа хуманости, непристрасности и правичног поступања према осуђеницима.

Указала је и да Механизам и сам признаје да је ријеч о веома тешком здравственом стању затвореника које се погоршава и приближава смртном исходу, али истовремено наводи да тај случај, наводно, захтијева "посебну пажњу".

- Само ме занима какву? Каква је то сегрегација? Зашто су једнима обезбијеђени сви могући услови комфора, без обзира на то за какве се монструозне злочине терете. Нећу ни да наводим примјере. А другима, чак ни минимална медицинска њега није потребна - рекла је Захарова на конференцији за новинаре.

Додала је да Механизам не крије ни то да постоје преседани пријевременог пуштања затвореника због здравствених разлога, али да то није спријечило предсједавајућу да закључи како за ослобађање Младића не постоје хуманитарни разлози.

Захарова је рекла да је занима гдје су сада све те невладине организације које се баве праћењем услова у затворима, сви ти европски парламенти и "бескрајни" бриселски специјални извјестиоци, преноси "Спутњик".

- Не желе да дођу у Хаг и виде у каквим условима држе Младића. И то се може видјети и документовати. Шта је, није занимљиво - упитала је она.

Генерал Младић је 10. априла имао мождани удар, а 2. маја још један, након чега му се здравствено стање додатно погоршало због озбиљних неуролошких, кардиоваскуларних и нефролошких здравствених проблема.

Он се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом.

Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу више пута је одбио захтјев да генерал Младић буде пуштен на лијечење у Србију.

