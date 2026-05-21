ПОСКОК поново чешља Аеродром Сарајево и Канцеларију за законодавство ФБиХ

Припадници Посебног одјела Федералног тужилаштва за организовани и привредни криминал (ПОСКОК) изузимају додатну документацију у Канцеларији за законодавство ФБиХ као и на Аеродрому Сарајево, те у још једној фирми.
Изузимање документације данас односи се на именовања у управи Међународног аеродрома Сарајево, потврђено је из ПОСКОК-а Фактору.
ПОСКОК одраније истражују више уговора и осталих могућих незаконитости на Међународном аеродрому Сарајево.
Осим ПОСКОК-а и Финасијска полиција је прошле седмице изузимала документацију у вези с уговорима које је Аеродром имао са фирмом Car Vista д.о.о. Сарајево због сумњиве набавке возила за ЈП Међународни аеродром Сарајево из 2023. године, а по налогу Тужилаштва Кантона Сарајево.
Истрага се фокусира на потенцијално штетне анексе уговора и милионску штету коју је наводно изазвала претходна управа на челу с Аланом Бајићем.
Инспектори Финансијске полиције Федерације Босне и Херцеговине у прошли четвртак су ушли у фирму Car Vista.
Како је Фактору потврђено из фирме Car Vista прошле седмице, инспектори су дошли због тендера који се односи на 13 аутомобила које је ЈП Међународни аеродром преузео од њих још 2023. године.
"Дошли су јуче, разговарали смо с инеспектором, рекао је шта му треба од документације и да је ту на захтјев Тужилаштва, а везано за тендер из 2023. године", казали су за Фактор у фирми Car Vista прошле седмице.
