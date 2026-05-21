Цвијановић: Феноменално откриће градоначелника Бањалуке

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је да је феноменално откриће градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића да су Аустроугари градили водовод 1970-их у Бањалуци.
"Алал вјера, градоначелниче. Шта је сљедеће, Римљани изградили ауто-пут према Добоју?", упитала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
Феноменално откриће: Аустроугари градили водовод 1970-их у Бањалуци. Алал вјера, градоначелниче. Шта је сљедеће, Римљани изградили ауто - пут према Добоју? pic.twitter.com/KoDY7XyxMk— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) May 21, 2026
Цвијановићева је објавила и дио интервјуа у којем је Станивуковић навео да раде дистрибутивну мрежу и аустроугарски водовод који је од 1970-тих година.
"Ми радимо дистрибутивну мрежу, радимо аустроугарски водовод који је од 1970-тих година, већ 50 година стар, Аустроугари како су постављали и тако даље", рекао је Станивуковић у дијелу интевјуа који је објавила Цвијановићева.
Подсјећамо, градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић у емисији Телеринг имао је лапсус, а који је убрзо постао предмет шале на друштвеним мрежама.
„Данас када причамо о пројекту Господске, он не ваља, а ми доле радимо и дистрибутивну мрежу. Радимо Аустроугарски водовод, који је од 1970. које, већ 50 година стар, Аустроугари како су постављали“, рекао је градоначелник Бањалуке.
